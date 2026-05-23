Crozza/Salvini e la proposta della cittadinanza a punti: "Come dal benzinaio"

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni di Matteo Salvini, impegnato a promuovere la sua proposta della cittadinanza a punti, trasformata in una sorta di raccolta premi per aspiranti italiani. Tra bonus, penalità e improbabili criteri di italianità, il leader della Lega rivendica che tutto sia politica. Ma dietro questa nuova battaglia si intravede una preoccupazione ben più concreta: l’avanzata di Roberto Vannacci e il rischio di perdere consensi nel suo stesso elettorato.

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