Grande Fratello Vip 2026, oggi la finale in diretta

Martedì 19 maggio, in prima serata su Canale 5, va in scena la finale del Grande Fratello Vip, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Le anticipazioni della finale
La puntata conclusiva si aprirà con una coreografia speciale che coinvolgerà la conduttrice, alcuni ex concorrenti e il corpo di ballo del programma, prima dell’ultima sfida artistica nella Casa con un’esibizione che raccoglierà i momenti più iconici dell’edizione. In corsa per la vittoria restano sette concorrenti, ma il primo verdetto arriverà dal televoto che vede sfidarsi Renato Biancardi e Raimondo Todaro. Tra emozioni, incontri con i familiari e il racconto dei momenti più intensi vissuti durante il reality, la finale porterà infine all’elezione del vincitore che si aggiudicherà il montepremi conclusivo.