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martedì 19 maggio 2026

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Grande Fratello Vip 2026, oggi la finale in diretta

Grande Fratello Vip 2026, oggi la finale in diretta
Cesara Buonamici, Ilary Blasy e Selvaggia Lucarelli (Ufficio stampa)
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Al televoto Renato Biancardi e Raimondo Todaro: chi sarà finalista e chi dovrà abbandonare il gioco?

Martedì 19 maggio, in prima serata su Canale 5, va in scena la finale del Grande Fratello Vip, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Le anticipazioni della finale

La puntata conclusiva si aprirà con una coreografia speciale che coinvolgerà la conduttrice, alcuni ex concorrenti e il corpo di ballo del programma, prima dell’ultima sfida artistica nella Casa con un’esibizione che raccoglierà i momenti più iconici dell’edizione. In corsa per la vittoria restano sette concorrenti, ma il primo verdetto arriverà dal televoto che vede sfidarsi Renato Biancardi e Raimondo Todaro. Tra emozioni, incontri con i familiari e il racconto dei momenti più intensi vissuti durante il reality, la finale porterà infine all’elezione del vincitore che si aggiudicherà il montepremi conclusivo.

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