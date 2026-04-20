Inter, domenica può vincere lo Scudetto: tutte le combinazioni

L’Inter si avvicina sempre più al sogno Scudetto. I nerazzurri potrebbero vincere il campionato già questo fine settimana. Sono diverse le combinazioni che potrebbero assicurare al club di Milano il 21° titolo di Serie A della sua storia, vediamole assieme.
Scudetto Inter, le combinazioni
L’Inter potrebbe conquistare lo Scudetto alla 34a giornata se si concretizzano questi tre risultati:
- Vince in casa del Torino
- Il Napoli perde o pareggia contro la Cremonese
- Il Milan perde o pareggia con la Juventus
Se invece i nerazzurri pareggiano contro il Toro, per la vittoria del tricolore è necessario che la squadra di Antonio Conte e quella di Massimiliano Allegri perdano entrambe.
Una sola vittoria tra Napoli e Milan rimanderebbe automaticamente il discorso alla settimana successiva, con la squadra di Chivu impegnata a San Siro contro il Parma domenica 3 maggio alle ore 20.45.
La classifica dopo 33 giornate
L’Inter è prima in classifica con 78 punti, a +12 su Milan e Napoli. Per la vittoria aritmetica del titolo mancano solo quattro punti.
- Inter: 78 punti
- Milan: 66 punti
- Napoli: 66 punti
- Juventus: 63 punti
- Como: 58 punti
- Roma: 58 punti
- Atalanta: 54 punti
- Bologna: 48 punti
- Lazio: 47 punti
- Sassuolo: 45 punti
- Udinese: 43 punti
- Torino: 40 punti
- Genoa: 39 punti
- Parma: 39 punti
- Fiorentina: 35 punti
- Cagliari: 33 punti
- Cremonese: 28 punti
- Lecce: 27 punti
- Verona: 18 punti
- Pisa: 18 punti