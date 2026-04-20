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lunedì 20 aprile 2026

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Inter, domenica può vincere lo Scudetto: tutte le combinazioni

Inter, domenica può vincere lo Scudetto: tutte le combinazioni
Cristian Chivu e Nicolò Barella, Milano, 17 aprile 2026 (Photo by Spada/LaPresse)
Benedetta Mura
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Il club nerazzurro si avvicina al 21° titolo di Serie A della sua storia

L’Inter si avvicina sempre più al sogno Scudetto. I nerazzurri potrebbero vincere il campionato già questo fine settimana. Sono diverse le combinazioni che potrebbero assicurare al club di Milano il 21° titolo di Serie A della sua storia, vediamole assieme.

Scudetto Inter, le combinazioni

L’Inter potrebbe conquistare lo Scudetto alla 34a giornata se si concretizzano questi tre risultati:

  • Vince in casa del Torino
  • Il Napoli perde o pareggia contro la Cremonese
  • Il Milan perde o pareggia con la Juventus

Se invece i nerazzurri pareggiano contro il Toro, per la vittoria del tricolore è necessario che la squadra di Antonio Conte e quella di Massimiliano Allegri perdano entrambe.

Una sola vittoria tra Napoli e Milan rimanderebbe automaticamente il discorso alla settimana successiva, con la squadra di Chivu impegnata a San Siro contro il Parma domenica 3 maggio alle ore 20.45.

La classifica dopo 33 giornate

L’Inter è prima in classifica con 78 punti, a +12 su Milan e Napoli. Per la vittoria aritmetica del titolo mancano solo quattro punti.

  1. Inter: 78 punti
  2. Milan: 66 punti
  3. Napoli: 66 punti
  4. Juventus: 63 punti
  5. Como: 58 punti
  6. Roma: 58 punti
  7. Atalanta: 54 punti
  8. Bologna: 48 punti
  9. Lazio: 47 punti
  10. Sassuolo: 45 punti
  11. Udinese: 43 punti
  12. Torino: 40 punti
  13. Genoa: 39 punti
  14. Parma: 39 punti
  15. Fiorentina: 35 punti
  16. Cagliari: 33 punti
  17. Cremonese: 28 punti
  18. Lecce: 27 punti
  19. Verona: 18 punti
  20. Pisa: 18 punti
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