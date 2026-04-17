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venerdì 17 aprile 2026

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Grande Fratello Vip 2026, stasera nuova puntata in diretta: le anticipazioni

Grande Fratello Vip 2026, stasera nuova puntata in diretta: le anticipazioni
Logo Grande Fratello Vip (foto ufficio stampa)
LaPresse
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Nel corso della trasmissione verrà proclamato il primo finalista

Stasera, 17 aprile, in prima serata su Canale 5, torna in diretta una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip 2026, stasera nuova puntata in diretta: le anticipazioni
Cesara Buonamici, Ilary Blasy e Selvaggia Lucarelli (foto ufficio stampa)

Chi sarà il primo finalista?

In Casa ancora non lo sanno, ma stasera il televoto avrà un esito spiazzante: non ci sarà un eliminato ma la proclamazione del primo finalista. Una tra Alessandra MussoliniAdriana VolpeAntonella Elia e Lucia Ilardo farà il primo passo verso la vittoria. Chi sarà? E come reagiranno gli altri scoprendolo?

L’alleanza è finita: tra Alessandra MussoliniAntonella Elia e Adriana Volpe è di nuovo scontro aperto. Provocazioni e accuse, stasera si scoprirà chi avrà la meglio. I nemici delle “regine”: la Casa è divisa nel supporto alle tre prime donne, Antonella, Adriana e Alessandra.  Stasera tutti dovranno decidere da che parte stare. E le loro scelte avranno importanti conseguenze.

La crisi di Nicolò Brigante

La crisi di Nicolò Brigante: ansie, paure e dubbi rendono sempre più difficile il suo percorso, aprire la Porta Rossa e andare via o rimanere e affrontare le sue fragilità? Sua madre e sua sorella entreranno in Casa nel momento della decisione cruciale.

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