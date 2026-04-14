Giulia Michelini a Belve: “La gente dice che sono pazza”

Giulia Michelini irresistibile a Belve, nella puntata di oggi, 14 aprile, di cui la Rai ha rilasciato un’anticipazione. Un’intervista in cui l’attrice divertita non si risparmia: “La gente dice che so pazza!”. Quando Fagnani a proposito di droghe le domanda: “Lei ha detto: alla luce di una recente esperienza, diciamo orientale, sono sempre più convinta che la vita vera non sia sui red carpet di Venezia, ma altrove. Ma era un viaggio lisergico o proprio un viaggio orientale?” e Michelini: “Ho fatto quest’esperienza curativa della ayahuasca tre volte, mannaggia a me, ho pianto otto ore di fila, ho avuto le visioni…” e prosegue “Andiamo insieme?”. “Chissà che vediamo insieme” chiosa Fagnani divertita e la Michelini punzecchia: “Eh i mostri proprio!”.

La battuta sul ‘circoletto’ del cinema

E sulla domanda di Fagnani: “Ma lei è dentro o fuori dal circoletto?” la Michelini esplode: “Ma io sto fuori come una sedia a sdraio!”

Momento esilarante quando alla domanda di Fagnani sul difetto più sgradevole Michelini non si trattiene: “Spesso rutto!”. “Ma è autoindotto?” domanda la giornalista e l’attrice scherza “è liberatorio viene proprio su da sè, a volte mi sveglio la mattine e ahhhh”. “Liberata!” scherza Fagnani che continua “Allora mi dica l’ultima volta” e Michelini: “Qui nel corridoio, durante la presentazione! Eh, l’ansia lo fa, lo fa…” chiude Michelini divertita.

La commozione al ricordo della maternità

Non mancano momenti di commozione quando Michelini racconta della decisione di diventare madre a diciannove anni, Fagnani chiede: “Lei va per interrompere la gravidanza poi invece decide di tenerlo. Posso chiederle cosa l’ha convinta?” L’attrice emozionata: “Non mi voglio commuovere. Senza di lui mi sarei persa”.

Oggi, martedì 14 aprile torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle e giunto alla settima stagione: appuntamento in prima serata, ogni martedì alle 21.20. Tra gli ospiti della puntata Giulia Michelini, in un’intervista vibrante e irresistibile tra ansie, paure, droghe, un figlio arrivato presto, crisi attoriali e amore e repulsione per il ruolo che l’ha resa celebre in una fiction tv. Michelini non si nasconde davanti alle domande di Fagnani e restituisce un ritratto intimo, ricco anche di ironia e momenti esilaranti.

Gli ospiti della prima puntata insieme a Giulia Michelini sono Carlo Conti e Francesco Chiofalo.