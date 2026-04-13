La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 13 al 17 aprile 2026

Prosegue la programmazione settimanale de La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai 1, da lunedì 13 a venerdì 17 aprile, dalle ore 14.00 alle 16.00.

Sull’iconico divano arancione del pomeriggio Rai, sono attesi come sempre tra gli ospiti i volti più amati dello spettacolo e dell’intrattenimento, assieme a personalità ed esperti di diversi ambiti, per commentare i fatti più rilevanti dell’attualità, del costume e della società.

Iva Zanicchi tra gli ospiti

Tra gli ospiti attesi: Iva Zanicchi, voce intramontabile della musica italiana, la giornalista e scrittrice Francesca Barra, il conduttore Tommaso Zorzi, l’attore Simone Montedoro, da quest’anno nel cast de Il Paradiso delle Signore 10, e Giulia Bevilacqua, attrice romana in questi giorni al cinema, che si è fatta apprezzare dal grande pubblico esordendo in serie di successo come Un medico in famiglia e Distretto di Polizia.

Nel corso della settimana si parlerà anche di storie d’amore e di truffe sentimentali, tra testimonianze, racconti e approfondimenti.

Per la rubrica Segreti di famiglia interviene l’attrice ed ex Miss Italia Nadia Bengala e torna Cristiana Calone che proprio a La Volta Buona aveva svelato di essere stata riconosciuta dal padre, il cantante Massimo Ranieri, quando lei aveva già compiuto 20 anni.

Spazio, come sempre, alle rubriche dedicate al benessere e all’alimentazione, con la presenza del professor Giorgio Calabrese, di Flora Canto e di Anna Moroni. Nel corso della settimana si affronterà inoltre il tema della chirurgia estetica, con il contributo di esperti e la testimonianza dell’attrice comica Valentina Persia.

Non mancherà infine lo spazio dedicato alla longevità, con consigli, approfondimenti e indicazioni utili affidati a esperti della materia.