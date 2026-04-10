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venerdì 10 aprile 2026

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Grande Fratello Vip 2026, stasera nuova puntata in diretta

Grande Fratello Vip 2026, stasera nuova puntata in diretta
Logo Grande Fratello Vip (foto ufficio stampa)
LaPresse
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Tensione alle stelle tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe

Venerdì 10 aprile, in prima serata su Canale 5, nuova puntata in diretta del “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Nelle ultime ore tra Alessandra MussoliniAntonella Elia e Adriana Volpe la tensione è arrivata alle stelle. Accuse e recriminazioni reciproche hanno portato il rapporto a un punto di non ritorno. Stasera si rivedranno dopo l’isolamento di Alessandra nel monolocale.

Il processo a Francesca Manzini: Alessandra Mussolini ed Antonella Elia la accusano di poca lealtà e di furbo opportunismo. È arrivato il momento di schierarsi e decidere da che parte stare. Ma non solo scelte difficili: per Francesca è anche arrivato il momento di una sorpresa che scalda il cuore. Dopo le lacrime dei giorni scorsi, mamma Gabriella entrerà nella Casa per abbracciarla.

Gli “invisibili” di Gf Vip: chi sono gli inquilini che si nascondono di più? È una strategia di gioco per non essere colpiti? Stasera i nomi verranno allo scoperto e ci sarà un conto da pagare.

Una simpatia che sa di attrazione: quella di Antonella Elia per Marco Berry è solo amicizia o sta nascendo un interesse speciale? Questa e altre coppie incredibili della Casa stasera misureranno la loro affinità.

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