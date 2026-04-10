Grande Fratello Vip 2026, stasera nuova puntata in diretta

Venerdì 10 aprile, in prima serata su Canale 5, nuova puntata in diretta del “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Nelle ultime ore tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe la tensione è arrivata alle stelle. Accuse e recriminazioni reciproche hanno portato il rapporto a un punto di non ritorno. Stasera si rivedranno dopo l’isolamento di Alessandra nel monolocale.

Il processo a Francesca Manzini: Alessandra Mussolini ed Antonella Elia la accusano di poca lealtà e di furbo opportunismo. È arrivato il momento di schierarsi e decidere da che parte stare. Ma non solo scelte difficili: per Francesca è anche arrivato il momento di una sorpresa che scalda il cuore. Dopo le lacrime dei giorni scorsi, mamma Gabriella entrerà nella Casa per abbracciarla.

Gli “invisibili” di Gf Vip: chi sono gli inquilini che si nascondono di più? È una strategia di gioco per non essere colpiti? Stasera i nomi verranno allo scoperto e ci sarà un conto da pagare.

Una simpatia che sa di attrazione: quella di Antonella Elia per Marco Berry è solo amicizia o sta nascendo un interesse speciale? Questa e altre coppie incredibili della Casa stasera misureranno la loro affinità.