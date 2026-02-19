Diffamò Massimo Giletti, il ‘Brasiliano’ condannato a 6 mesi di lavori

Sei mesi di lavori socialmente utili e settemila euro di risarcimento: è questa la condanna inflitta a Massimiliano Minnocci, noto sul web come il ‘Brasiliano‘, riconosciuto colpevole di diffamazione ai danni di Massimo Giletti. I giudici del tribunale di Roma hanno stabilito che le frasi pronunciate dall’influencer in un video pubblicato nel dicembre 2021 su Telegram e YouTube hanno superato il limite della critica, trasformandosi in un attacco lesivo della reputazione. All’epoca, Minnocci aveva sostenuto che il conduttore e Fabrizio Corona avessero avuto rapporti intimi in cambio della partecipazione del ‘re dei paparazzi’ a Non è l’Arena, il programma guidato da Giletti su La7 dal 2017 al 2023. Nel filmato l’influencer diceva: “Mi fate questa cortesia?”. Poi l’affondo, diventato oggetto del processo: “Dicono che Corona si fa Giletti per partecipare all’Arena”. Parole che poi sono finite nero su bianco nella denuncia presentata da Giletti e giudicate dal giudice gravemente diffamatorie.

In aula, il Brasiliano – che sui social conta centinaia di migliaia di follower – ha provato a difendersi con una dichiarazione spontanea: “Chiedo scusa a Massimo Giletti. Volevo colpire Corona, perché in quel periodo mi ero confidato con lui e aveva raccontato tutto. Usavo molte sostanze, ma non è una giustificazione. Mi sono lasciato andare”. Minnocci ha anche sostenuto di aver appreso la notizia da una persona di fiducia: “Quando Corona è andato in trasmissione era accompagnato da un manager mio amico. È stato lui a dirmi che avevano una relazione. Te lo dico chiaramente. Però non ho mai detto che la partecipazione fosse legata a quello. Solo che stavano insieme”. Una versione che non ha convinto il tribunale. Netta la replica di Giletti: “Se vuole prendersela con Corona, lo faccia con lui. Il punto del video non è l’omosessualità. Non sono omosessuale e non mi sono sentito offeso per questo. Il problema è il mercimonio“.