Olimpiadi 2026, Bulbarelli farà la telecronana Rai della cerimonia di chiusura

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà Auro Bulbarelli a condurre la cerimonia di chiusura, in programma domenica 22 febbraio all’Arena di Verona.

Secondo quanto apprende LaPresse, Bulbarelli sarà affiancato dalla soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente all’Arena di Verona. Con Bulbarelli e Gasdia, la sera della cerimonia di chiusura dei Giochi ci sarà anche Fabio Genovesi, scrittore e opinionista per la Rai in occasione di diverse edizioni del Giro d’Italia.

Bulbarelli aveva rinunciato alla conduzione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi dopo avere rivelato in una conferenza un momento dell’evento con protagonista il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il suo posto è stato poi preso dal direttore di RaiSport, Paolo Petrecca, finito nel mirino delle critiche per alcune gaffe durante la telecronaca.

Gaffe che erano finite perfino sui siti e i giornali stranieri, e messo in imbarazzo la redazione di RaiSport che ha proclamato poi uno sciopero delle firme contro il direttore. E avevano spinto anche l’ad della Rai, Giampaolo Rossi, a richiamare Petrecca e chiedergli di non commentare la cerimonia di chiusura.