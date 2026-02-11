Olimpiadi 2026, le gaffe di Petrecca sbarcano sul New York Times

Le gaffe del direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, nel corso della cerimonia di apertura sbarcano anche sul New York Times che dedica un articolo all’accaduto. Il giornale americano ha messo in luce come la redazione di Rai Sport abbia annunciato tre giorni di sciopero al termine dei Giochi “non per protestare contro i bassi salari o le cattive condizioni di lavoro” ma per gli errori commessi da Petrecca che – dice ancora – hanno scatenato “indignazione sui media italiani negli ultimi tre giorni”.

“Media italiani spietati con lui”

Il New York Times ha spiegato come Petrecca sia alla direzione di Rai Sport da 10 mesi prima di effettuare un excursus sul suo commento della cerimonia di apertura. “Ha aperto la trasmissione di tre ore e mezza chiamando San Siro, storico stadio milanese con una storia secolare, Stadio Olimpico; ha descritto Kirsty Coventry, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, come la figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella; non ha riconosciuto due tedofori della nazionale femminile italiana di pallavolo e non è riuscito a distinguere la diva pop americana Mariah Carey da un’attrice italiana molto più giovane (Matilda De Angelis, ndr)”. Il New York Times, infine, ha sottolineato come i media italiani siano stati “spietati” nei confronti di Petrecca.

Dalla Bild al Guardian, gaffe di Petrecca sui media internazionali

Hanno fatto il giro del mondo le gaffe del direttore di Rai Sport Paolo Petrecca durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. “L’Italia si vergogna del suo commentatore olimpico”, titola la Bild, scrivendo che “la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina d’Ampezzo doveva essere un momento glorioso. Ma sulla Rai si è trasformata in un disastro televisivo“. Su Marca viene dato risalto a una delle frasi pronunciate da Petrecca – “Gli spagnoli sono sempre molto passionali” – mentre il Guardian pone l’attenzione sulle proteste dei giornalisti della Rai e ha ricordato la “presunta stretta fedeltà di Petrecca al governo di estrema destra di Giorgia Meloni”. L’emittente francese Bfmtv titola sull’operato di Petrecca definendola “un’esibizione” con “errori a bizzeffe e commenti sessisti”.