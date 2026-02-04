Striscia la notizia, cameraman scaraventato in mare a Crotone durante inchiesta su pesca illegale

È stato scaraventato in mare un cameraman di Striscia la notizia impegnato nell’inchiesta sulla pesca illegale del novellame di sarda, genericamente conosciuto come “bianchetto”. L’inviato del tg satirico, Michele Macrì, si trovava sul lungomare di Cirò Marina (Crotone) per documentare un’attività illecita che in Italia muove milioni di euro e sta compromettendo gravemente l’equilibrio marino. Un traffico alimentato da pescherecci fuorilegge che operano di notte e nelle prime ore del mattino con reti a strascico vietate, da mercati ittici “paralleli”, da venditori porta a porta e ristoratori compiacenti. Il prodotto arriva persino nella grande distribuzione.

❗️ESCLUSIVA STRISCIA❗️

Cameraman di Striscia scaraventato in mare nel crotonese durante l’inchiesta di Michele Macrì

Guarda l’anticipazione al link: https://t.co/ggx7eNi4G6#Striscialanotizia #MicheleMacrì #Crotone pic.twitter.com/sT7J98aoVA — Striscia la notizia (@Striscia) February 4, 2026

Quando l’inviato del tg satirico, con operatori al seguito, si è recato al porto di Cirò Marina per chiedere spiegazioni ad alcuni pescatori, la troupe è stata circondata, poi aggredita e, infine, uno dei cameraman è stato scaraventato in mare con tutta l’attrezzatura. Le immagini dell’aggressione andranno in onda domani sera nel corso di Striscia la notizia.