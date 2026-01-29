Grande Fratello 2026, presto il ritorno su Canale 5: quando inizia, chi sarà la conduttrice

Tornerà intorno alla metà di marzo, in prima serata su Canale 5, l’edizione 2026 del ‘Grande Fratello’. Lo rende noto Mediaset. A condurre il reality ci sarà Ilary Blasi, si legge in un comunicato. “La prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva. Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane. Il progetto sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, che si impegnerà a realizzare un Grande Fratello con un approccio nuovo pur nel rispetto dell’identità del format“, spiega Mediaset. Sarà quindi Blasi a prendere il posto, alla conduzione del reality, di Alfonso Signorini, dopo che quest’ultimo si è autosospeso da Mediaset in seguito alle accuse mosse contro di lui da Fabrizio Corona che hanno portato la procura di Milano ad aprire una indagine nei suoi confronti per violenza sessuale ed estorsione. Signorini, prima delle accuse, sembrava destinato a tornare a condurre il Grande Fratello dopo l’edizione dello scorso anno targata Simona Ventura.

Il precedente di Ilary Blasi

Per Ilary Blasi non è la prima volta alla conduzione del Grande Fratello: la showgirl aveva presentato le prime tre edizioni del GF Vip su Canale 5 dal 2016 al 2018. Blasi è stata anche la conduttrice de L’Isola dei Famosi dal 2021 al 2023.

Tutti i conduttori del Grande Fratello

Ecco tutti i conduttori del Grande Fratello che si sono alternati dalla prima edizione del 2000 a oggi.

Daria Bignardi (2000-2001)

(2000-2001) Barbara D’Urso (2003-2004)

(2003-2004) Alessia Marcuzzi (2006-2012, 2014-2015)

(2006-2012, 2014-2015) Barbara D’Urso (2018-2019)

(2018-2019) Alfonso Signorini (2023-2025)

(2023-2025) Simona Ventura (2025)

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

“Non abbiamo ancora deciso se fare il Grande Fratello in primavera. Pensiamo che sarebbe più giusto dare un po’ di tempo per riposare“, aveva detto l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, a inizio dicembre, prima della bufera Signorini, in merito al futuro del reality dopo un’edizione 2025 caratterizzata da bassi ascolti. Il progetto e il cast della nuova edizione, dunque, sembrano aver convinto la dirigenza di Mediaset, che ha dato il via alla stagione 2026 targata Ilary Blasi.