Anna Valle e Daniele Pecci tornano con la nuova serie “Una nuova vita”

Da mercoledì 28 gennaio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “Una nuova vita”, che vede protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. La fiction, una coproduzione RTI – Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, Kaspar Capparoni, Anna Favella, Francesca Valtorta, Luca Capuano, Alessandro Tersigni e Caterina Vertova.

La storia

Vittoria Greco (Anna Valle) era una moglie e madre felice, e un medico all’inizio di una brillante carriera, ma l’incidente in montagna in cui è morto suo marito ha travolto ogni cosa, trascinandola in galera con una condanna senza appello: per tutti, ad uccidere Leonardo Moser (Luca Capuano) è stata lei. A distanza di otto anni da quel tragico evento, Vittoria, che si è sempre proclamata innocente, esce dal carcere, dove nel frattempo ha conseguito la specializzazione in medicina generale. Riottenuta la libertà, la donna torna a San Martino di Castrozza con un unico scopo: riconquistare la fiducia del figlio Matteo (Gabriele Rizzoli), ormai adolescente, cresciuto con la nonna e gli zii paterni.

Ricominciare da capo, però, non è facile: in paese tutti la evitano e si rifiutano di rivolgersi a lei come pazienti; e poi c’è la famiglia di Leonardo che ha fatto in modo che suo figlio si schierasse contro di lei. Gli unici che le offrono una spalla sono l’amica e assistente Iman (Martina Sammarco) e Diego (Francesco Ferdinandi): anni fa, si era sparsa la voce che lui e Vittoria avessero una relazione, e che proprio per questo la donna si fosse liberata del marito, inscenando l’incidente.

Cercando di trovare una nuova dimensione e di riconquistare suo figlio, Vittoria si avvicina a Marco Premoli (Daniele Pecci), avvocato di città arrivato nella valle per ritrovare la figlia Asia (Anna Godina), fuggita da Milano e misteriosamente scomparsa. Sarà lui ad aiutarla nella battaglia legale per riottenere l’affido di Matteo e nelle indagini per individuare il vero assassino di suo marito. Quello che Vittoria e Marco ancora non sanno è che le loro storie sono profondamente intrecciate, e che per poter riconquistare i propri cari dovranno indagare per scoprire sconvolgenti verità sul passato, rischiando di ritrovarsi su fronti opposti. La serie è realizzata da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy, per RTI. Le sceneggiature sono di Eleonora Fiorini, Mauro Casiraghi e Davide Sala.

Personaggi e interpreti

Vittoria Greco (Anna Valle): Medico dalla personalità fiera e determinata, Vittoria ha scontato otto anni di carcere per l’omicidio del marito Leonardo; condanna che non ha mai accettato, in quanto si è sempre proclamata innocente. La stampa l’ha ribattezzata “La Mantide”, un marchio che la perseguita anche fuori dal carcere. Al suo ritorno a San Martino di Castrozza porta con sé un’unica ossessione: riconquistare l’amore del figlio Matteo, che non l’ha mai perdonata. In lei convivono il dolore e la rabbia, ma anche la lucida volontà di far emergere la verità rimasta sepolta.

Marco Premoli (Daniele Pecci): Avvocato penalista di successo, elegante e affascinante, arriva in montagna sulle tracce della figlia Asia, fuggita da casa alla ricerca della verità sulla madre naturale. È un uomo abituato a vincere nelle aule di tribunale, ma nella vita privata appare fragile e disarmato, incapace di gestire il dolore familiare. L’incontro con Vittoria lo spinge in una zona ambigua, tra attrazione e sospetto. La sua presenza porta una nuova prospettiva sul caso di Leonardo.

Asia Premoli (Anna Godina): Figlia di Marco, è una giovane segnata dal desiderio di ritrovare la madre naturale. Ha abbandonato gli studi e le ambizioni per perdersi in un vortice di eccessi, ribellioni e fughe. La sua assenza ossessiona il padre. Asia sembra attratta da ambienti e persone che lo spaventano. La sua connessione con quei luoghi e con Vittoria resta avvolta dal mistero.

Matteo Moser (Gabriele Rizzoli): Figlio di Vittoria e Leonardo, è un ragazzo di diciassette anni, cresciuto senza madre, affidato agli zii e alla nonna paterna. Ribelle e inquieto, porta dentro di sé un dolore mai elaborato: l’ombra del padre morto e della madre considerata un’assassina. Quando Vittoria torna a cercarlo, reagisce con rabbia e rifiuto, incapace di accettare la sua presenza. Matteo vive diviso tra due mondi: quello che gli hanno costruito i Moser e il legame di sangue con sua madre, che tenta in ogni modo di distruggere il muro che lui ha alzato.