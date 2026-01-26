La Volta Buona, gli ospiti di Caterina Balivo dal 26 al 30 gennaio 2026

Da Martina Colombari ad Ale e Franz, ecco chi sarà in studio puntata per puntata da oggi a venerdì

Ultima settimana di programmazione del mese di gennaio per La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio 2026 alle 14 su Rai 1, tra spettacolo, attualità e benessere, con interviste agli ospiti e momenti di confronto sul divano arancione assieme ai personaggi più amati dal pubblico.

Spazio alle interviste ‘one to one’ curate da Caterina Balivo. Tra i protagonisti della settimana Martina Colombari, reduce dall’esperienza televisiva di “Ballando con le Stelle” e attualmente protagonista a teatro di ‘Venerdì 13’, una commedia brillante che mescola ironia e suspense, con Gianmarco Cro e Federico Maria Isaia.

A La Volta Buona questa settimana ci sarà anche l’attore Matteo Martari, che tornerà a far emozionare il pubblico di Rai 1 con la terza stagione di ‘Cuori’. Nelle nuove puntate non mancheranno sfide professionali e personali, tra salti temporali, segreti che riemergono dal passato e un equilibrio sentimentale messo alla prova.

Spazio poi alla comicità del duo milanese Ale e Franz, protagonisti a teatro di ‘Capitol’Ho’, in cui invitano il pubblico a ridere di sé stessi e del mondo che cambia.

In studio anche Laura Adriani, che dopo gli esordi di successo nelle serie amate dal pubblico come ‘I Cesaroni’ e ‘Che Dio ci aiuti’ ha partecipato al recente ‘Balene, Amiche per sempre’. Racconterà al pubblico il proprio impegno a sostegno di iniziative solidali e sociali di cui è testimonial.

Chiuderà il ciclo delle interviste Marco Mazzocchi, volto di riferimento del giornalismo sportivo Rai, per un racconto tra pubblico e privato, passione calcistica e attualità sportiva.

Nel corso della settimana ad animare il divano de ‘La Volta Buona’ anche Beppe Convertini, Antonella Elia, Wilma Goich, Pino Insegno, Guillermo Mariotto, Annalisa Minetti e Valentina Persia, per talk dedicati ai legami, alle relazioni e all’attesa per il Festival di Sanremo.

Spazio anche al benessere, con le rubriche dedicate all’alimentazione e all’equilibrio quotidiano, curate del professor Giorgio Calabrese.