Iran, nel podcast di Giulia Salemi l’attivista Pegah Moshir Pour: “Continuiamo a parlare di quanto sta accadendo”

Giulia Salemi ha pubblicato una puntata speciale del suo podcast ‘Non lo faccio x moda’. Salemi ha origini persiane e quanto sta accadendo in Iran la colpisce in prima persona poiché molti suoi familiari vivono ancora là. Martedì ha pubblicato la puntata con due ospiti d’eccezione: la giornalista Greta Privitera e l’attivista Pegah Moshir Pour per un approfondimento che nasce dall’esigenza di voler provare a raccontare gli sviluppi delle ultime settimane.

“Questa – spiega la modella e conduttrice – è una puntata per me molto importante, e diversa dalle altre. Ho sentito il bisogno di parlare di quello che sta accadendo in Iran con rispetto e profondità. Non ho la preparazione di una giornalista o di una storica, ma ho qualcosa che per me conta moltissimo: le mie origini materne e l’amore per un Paese che oggi sta pagando un prezzo altissimo per la libertà. Per questo ringrazio davvero Greta Privitera, giornalista del Corriere della Sera che da anni segue da vicino le vicende iraniane, e Pegah Moshir Pour, attivista, per avermi aiutata a raccontare e a capire. Siamo partiti dalla storia recente dell’Iran, da cosa è successo dopo il 1979, per arrivare alle rivolte di oggi. Abbiamo parlato del movimento Donna, Vita, Libertà, di come il velo sia diventato uno strumento di controllo politico, della repressione in corso, dei diritti delle persone omosessuali, del ruolo dell’Occidente, delle posizioni internazionali e di quello che davvero chiedono oggi i giovani iraniani. Questa puntata non vuole dare risposte semplici, ma fare una cosa fondamentale: continuare a parlarne. Ascoltatela, condividetela, non distogliamo lo sguardo”.