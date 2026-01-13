Tali e Quali 2026, Totti tra i giudici nella puntata del 16 gennaio

Venerdì 16 gennaio, alle 21.30 su Rai 1, andrà in onda il secondo dei quattro appuntamenti con Tali e Quali, il varietà condotto da Nicola Savino, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Anche in questa puntata il palco sarà riservato ad artisti non professionisti, selezionati per la straordinaria somiglianza con i grandi personaggi della musica che interpretano. Tutte le esibizioni, come da tradizione, saranno rigorosamente dal vivo con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Negli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, persone comuni si trasformeranno in protagonisti di uno spettacolo fatto di emozioni, sorprese e momenti di grande leggerezza, dando vita a performance capaci di conquistare pubblico e giuria. A giudicarli una giuria d’eccezione composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, affiancati da un quarto giudice eccezionale: Francesco Totti, campionissimo di calcio, ma anche autore di commenti e giudizi molto efficaci e, quando serve, taglienti. Chi riuscirà a ottenere il maggior numero di voti e ad accedere alla finalissima del 30 gennaio, insieme al secondo classificato di puntata?

Per i dieci protagonisti in gara, l’emozione della ‘prima volta’ si unisce al privilegio di essere seguiti dal team di professionisti di Tale e Quale Show: costumisti, coreografi, truccatori, parrucchieri e i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre alla actor coach Emanuela Aureli. Immancabile anche in questa edizione il celebre ‘Ascensore’, che offrirà ad alcuni candidati – diversi dagli artisti in gara – la possibilità di convincere la giuria, in pochi secondi, a diventare concorrenti ufficiali nella puntata successiva.

Presente in questo secondo appuntamento ancora Carmen Di Pietro, che parteciperà alla gara nei panni di una concorrente ‘di fantasia’, che però dovrà imitare a sua volta una cantante famoso. Un doppio travestimento che promette di essere doppiamente esilarante. La serata finale vedrà sfidarsi i primi due classificati delle puntate in corso insieme ai migliori interpreti delle edizioni precedenti, per conquistare il titolo di Campione di Tali e Quali 2026.

Il programma nasce come versione parallela di Tale e Quale Show, ma i partecipanti sono stati selezionati e scelti anche per una somiglianza reale e immediata con i loro beniamini. Si esibiranno 10 artisti a serata, i migliori due andranno direttamente in finale dove si sfideranno con i 4 campioni delle edizioni precedenti del programma. Le storie dei concorrenti saranno raccontate attraverso filmati dedicati, girati non solo in studio, ma anche nelle loro case, nei luoghi di lavoro e nei contesti in cui vivono ogni giorno.

Il programma è presente sui social con l’hashtag #taliequali, mentre il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it.

Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy e basato sul format Your Face Sounds Familiar – di titolarità di Gestmusic, parte di Banijay Entertainment 2011 Gestmusic Endemol S.A.U., Tali e Quali è scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis. Le coreografie sono di Fabrizio Mainini, la scenografia di Riccardo Bocchini, i costumi di Simonetta Innocenti. Produttore esecutivo Donatella Vitale. Referente editoriale Eleonora Iannelli. Regia di Maurizio Pagnussat.