Don Matteo 15 da stasera su Rai1: cast e anticipazioni sui primi episodi

Don Matteo 15 torna ad accendere la prima serata della Rai a partire da oggi, giovedì 8 gennaio. E’ la quindicesima stagione per una delle serie tv più amate e longeve. Don Matteo – una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction – torna con 10 prime serate su Rai 1 a partire da stasera, con la regia di Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna e Tiziana Aristarco.

Nel cast anche Andrew Howe, Diletta Leotta guest star

Nel cast, accanto a Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo e Nino Frassica in quello del Maresciallo Cecchini, ritroviamo Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini, Nathalie Guetta, Francesco Scali, Pietro Pulcini a cui si aggiungono le new entry Irene Giancontieri (la nuova Marescialla Caterina Provvedi), Ninni Bruschetta (Vescovo), Fiamma Parente (Maria), Edoardo Miulli (Giona Sandrini) e Andrew Howe (Mathias Belli). Guest star della stagione: Diletta Leotta, Max Tortora, Tosca D’Acquino, Valeria Fabrizi, Alessandro Borghese, Giulio Beranek e Carolina Benvenga.

La parola d’ordine della stagione è “cuore” perché tutti i protagonisti, tra quelli noti al pubblico ed i nuovi, si trovano a fare i conti con i sentimenti. Accanto a Don Massimo, Natalina, Pippo e il Maresciallo Cecchini, l’intrecciarsi di storie segue la coppia formata dal Capitano dei Carabinieri, Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini), la sorella di Don Massimo. E se Diego sembra avere le idee chiare, sono molte le domande che angustiano Giulia, che ha appena perso la madre, non ha una vera direzione a livello professionale e non riesce ancora a capire quale sia il suo posto nel mondo.

Chi è la new entry Caterina Provvedi

Chi invece il suo posto sembra averlo trovato è la nuova e giovane Marescialla della caserma di Spoleto, Caterina Provvedi. O quasi. Perché sembra che il suo trasferimento sia frutto di un disguido che la porta a contendersi il posto nientedimeno che con il nostro Maresciallo Cecchini. Insieme, i due sembrano prometterci tanti guai e tanto divertimento, ma anche profondità: sì, perché sotto il suo atteggiamento un po’ goffo, Caterina nasconde un mondo che ancora tiene per sé, come fosse un segreto. Un segreto che, all’inizio, condivide soltanto con don Massimo.

Le nuove sfide per don Massimo

Ma anche don Massimo in questa stagione affronterà nuove sfide. Si imbatterà all’improvviso in una giovanissima adolescente incinta e senza memoria, che chiamerà Maria e che, insieme al suo bambino, il piccolo Max, accoglierà in canonica. Oltre ai problemi investigativi, don Massimo si ritroverà anche con problemi da ‘padre’, ritrovandosi a fare il doppio papà di un bimbo di pochi mesi e di una adolescente. Le difficoltà sono molte ma anche le domande: da dove viene Maria? E cosa le è successo? Trovare una risposta diventerà una priorità per il nostro sacerdote, per il bene della ragazza e del suo bambino. Perché il passato di Maria è la chiave di tutto e nasconde una minaccia che don Massimo dovrà riconoscere e fermare in tempo.

Episodio 1 e 2, le anticipazioni