Melanie Watson, morta l’attrice della sitcom ‘Il mio amico Arnold’: aveva 57 anni

Melanie Watson, nota per il suo ruolo nella sitcom di successo ‘Il mio amico Arnold’, è morta all’età di 57 anni. Lo rivela TMZ, sito di gossip statunitense, che ha contattato il fratello dell’attrice, Robert. La donna è scomparsa venerdì 26 dicembre a Colorado Springs dopo essere stata ricoverata in ospedale a causa di un’emorragia. Melanie era affetta da osteogenesi imperfetta, una malattia che rende le ossa particolarmente fragili.

Melanie Watson in ‘Il mio amico Arnold’

Watson ha interpretato il ruolo di Kathy Gordon nella sitcom statunitense ‘Il mio amico Arnold (Diff’rent Strokes)’, andata in onda dal 1978 al 1986 e trasmessa in Italia su Canale 5 e Italia 1. L’attrice poi si è ritirata dal mondo dello spettacolo dopo la fine della serie tv. Secondo quanto riferito da TMZ, ha contribuito a fondare l’ente di beneficenza Train Rite per aiutare ad addestrare i cani a lavorare come animali di servizio.

Che cosa è l’osteogenesi imperfetta

L’osteogenesi imperfetta è una malattia genetica rara conosciuta come la malattia delle “ossa fragili”. E’ caratterizzata da una riduzione della resistenza delle ossa causata da un’alterazione del tessuto connettivo che le rende più suscettibili alle fratture, si legge sul sito dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Si tratta di un gruppo di diverse malattie (almeno cinque), presenti in un neonato su 10.000/20.000. Le forme più frequenti di osteogenesi imperfetta sono legate a mutazioni dei geni COL1A1 e COL1A2. La mutazione può essere sporadica, cioè non ereditata dai genitori ma comparire “de novo” nel bambino.