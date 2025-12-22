Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 22 dicembre 2025

Ultima ora

Milano, Fabrizio Corona indagato per revenge porn dopo la denuncia di Alfonso Signorini

Milano, Fabrizio Corona indagato per revenge porn dopo la denuncia di Alfonso Signorini
LaPresse
LaPresse
,

Domani l’interrogatorio del fotografo

Sarà interrogato domani mattina in Procura a Milano Fabrizio Corona, indagato per “revenge porn” dopo la denuncia del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. Corona attraverso il suo format ‘Falsissimo’ ha parlato di presunti favori sessuali per favorire la partecipazione di personaggi al Grande Fratello. Nelle scorse ore proprio la casa di Fabrizio Corona è stata perquisita dalla polizia. L’interrogatorio, in programma alle 10:30, è stato chiesto dai legali di Corona.

© Riproduzione Riservata