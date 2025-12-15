Sandokan, 15 e 16 dicembre ultimi episodi su Rai1: le anticipazioni

Sandokan raddoppia l’appuntamento settimanale in prima serata su Rai 1. La serie evento internazionale, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction andrà in onda dopo stasera, lunedì 15 dicembre, anche martedì 16 dicembre con gli episodi finali, ‘Morte di un pirata’ e ‘Il prezzo della riscossa’. La serie è disponibile anche in 4K su Rai 4K, al canale 210 di Tivùsat, la Tv satellitare gratuita visibile in tutta Italia.

Da un’idea di Luca Bernabei, la serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Sarà distribuita in tutto il mondo da Fremantle e in Spagna da Mediterráneo Mediaset España Group. Nel cast, Can Yaman, Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, Madeleine Price, e con John Hannah.

Le riprese della serie si sono tenute nel Teatro 7, del polo produttivo di Lux Vide, e tra l’isola di Reunion, il Lazio, la Toscana e la Calabria, dove è stata costruita la colonia inglese di Labuan a Lamezia Terme, con il sostegno della Calabria Film Commission.

A cinquant’anni dalla celebre serie Rai che lo rese un’icona, Rai 1 trasmette gli ultimi due appuntamenti dell’eroe nato dalla penna di Emilio Salgari. Una storia senza tempo in terre esotiche e tempi lontani: nel Borneo della prima metà dell’Ottocento, tra popoli in lotta per la libertà e potenze coloniali spinte da un’avidità cieca e feroce.

Anticipazioni episodi 5 e 6

Queste le anticipazioni della terza serata della serie, con gli episodi 5 e 6 che saranno trasmessi questa sera, lunedì 15 dicembre:

Episodio 5 : Il cuore della giungla – Mentre Brooke cerca di riscattarsi a gli occhi del console, u na nuova consapevolezza porta Sandokan e Marianna verso un villaggio Dayak nascosto nella giungla del Sarawak. Qui Sandokan si sottoporrà a una durissima prova che lo costringerà a confrontarsi con la sua identità più profonda, a lungo perduta.

: – Mentre Brooke cerca di riscattarsi a gli occhi del console, u na nuova consapevolezza porta Sandokan e Marianna verso un villaggio Dayak nascosto nella giungla del Sarawak. Qui Sandokan si sottoporrà a una durissima prova che lo costringerà a confrontarsi con la sua identità più profonda, a lungo perduta. Episodio 6: Nel buio – Nella giungla, Sandokan cerca di ricostruire frammenti del suo passato con l’aiuto dell’anziano capo villaggio . Ma intanto i soldati del Sultano sono sempre più vicini e anche Brooke non demorde. Ma proprio quando una sconvolgente scoperta mette a repentaglio l’amicizia di Sandokan con Yanez e il suo legame con Marianna , Brooke prende in mano la situazione.

Anticipazioni episodi 7 e 8

Queste le anticipazioni della quarta e ultima serata della serie, con gli episodi 7 e 8 che saranno trasmessi domani sera, martedì 16 dicembre:

Episodio 7: Morte di un pirata – Sandokan si trova faccia a faccia co n il Sultano. Nel frattempo, Marianna deve fare i conti con suo padre e prendere una decisione su Brooke. Ma quan do scopre che Sandokan è in pericolo, torna a interrogarsi sui suoi sentimenti per lui. Intanto, Yanez si trova a sua volta a decidere quale sarà il suo destino.

Episodio 8: Il prezzo della riscossa – Fra tradimenti e impensabili alleanze, Brooke mette in atto le sue macchinazioni per prendere il potere e conquistare Marianna , mentre Sandokan e Yanez si prepara no al l a battaglia finale per la libertà . Uno scontro che deciderà il futuro di tutti e che darà vita alla leggenda della Tigre della Malesia.