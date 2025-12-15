De Martino, nuovo programma in vista: spunta l’indizio

Nuovo progetto in arrivo per Stefano De Martino. Il popolare conduttore di ‘Affari Tuoi’ “si sta preparando, e ci sta preparando, a un nuovo progetto inedito che arriverà in tutta Italia“, si legge in una nota.

Impossibile intuire a cosa stia lavorando lo showman di Torre Annunziata: le uniche immagini e materiale video diffuso mostrano De Martino entrare in uno studio televisivo. Ulteriori dettagli saranno svelati nei prossimi giorni.

La sfida di ‘Affari Tuoi’

De Martino ha preso il timone del popolare programma dei ‘pacchi’, quell”Affari Tuoi’ che ha dominato gli ascolti dell’access prime time nelle ultime stagioni tv, in un momento complicatissimo per Rai1 che ha dovuto fronteggiare l’addio di Amadeus. Senza farsi intimorire dalla pesante eredità, l’ex ballerino ha affrontato l’impegno con tenacia e talento mantenendo i risultati del suo illustre predecessore. Solo in questa stagione ha dovuto subire lo strapotere di Gerry Scotti e della sua ‘Ruota della Fortuna’ su Canale 5, mantenendo comunque ascolti sempre alti e quasi alla pari con il fortissimo concorrente.