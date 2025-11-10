Unesco, c’è il primo sì alla cucina italiana Patrimonio dell’umanità

È arrivato il primo parere favorevole sull’iscrizione del cucina italiana al Patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco. Secondo quanto si apprende si tratta di una prima valutazione di carattere tecnico che non ha, quindi, ancora valore definitivo.

Il 10 dicembre la decisione finale

Il 10 dicembre prossimo a Nuova Delhi, in India, verrà presa la decisione dell’Unesco sulla candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità. In caso di approvazione diventerebbe la prima al mondo a ricevere un riconoscimento così ambito. “È una partita speciale. In campo scendono 140 milioni di italiani: 60 milioni in Italia e 80 milioni di connazionali all’estero”, ha sottolineato il sottosegretario al MiC, Gianmarco Mazzi che ha ribadito come “nel mondo la cucina italiana vale 251 miliardi di euro e un locale su cinque serve piatti italiani. La Cucina Italiana non è solo cibo, non è solo un ricettario. E un insieme di pratiche sociali, di abitudini, di gestualità. È un rito collettivo, a cominciare dalla tovaglia. Cucinare significa prendersi cura della famiglia, degli amici, degli ospiti”.