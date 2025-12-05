Ballando con le stelle 2025, domani 6 dicembre la prima semifinale: ospiti e ripescaggi, cosa succederà

‘Ballando con le Stelle’ 2025 entra nel vivo, verso la finale del 20 dicembre: sabato 6 dicembre alle 21.30 su Rai 1, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, va in scena la prima semifinale, condotta da Milly Carlucci affiancata dal campione olimpico Massimiliano Rosolino. Per lo spazio dedicato al ‘Ballerino per una notte‘ scende in pista il cantautore e rapper Rocco Hunt, che quest’anno divide la poltrona di coach con Clementino a ‘The Voice Senior’ e che canterà sulle note di ‘Oh Ma’ e danzerà con tutte le maestre del programma.

Arriva il momento dei ripescaggi

Tornando alla gara, lo scorso sabato 29 novembre, la puntata è stata vinta da Andrea Delogu e Nikita Perotti e ha decretato anche i semifinalisti del programma. Eliminata la coppia formata da Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. Ma è anche giunto il momento del ripescaggio per le coppie che sono state eliminate e una coppia avrà la possibilità di rientrare in gara con un nuovo ballo. A giudicarli, la giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, i giurati: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Come di consueto, al fianco di Rossella Erra ci sono Sara Di Vaira e Matteo Addino, sempre nella veste di ‘Tribuni del popolo‘. Le tre voci avranno la possibilità di contestare le votazioni e di smentirle, premiando qualcuno dei concorrenti ‘penalizzati’. Il giudizio finale spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di votare le coppie preferite direttamente sui social network e dai profili ufficiali di ‘Ballando con le stelle’. Immancabile il principe del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di ‘Vita in Diretta’. La musica è affidata alla Paolo Belli Big Band e i brani, suonati live, sono riarrangiati e adattati da Luigi Saccà ai diversi stili di ballo.

‘Ballando on the Road’ e ‘Ballando con te’

‘Ballando on the Road‘ anche in questa ventesima edizione, come lo scorso anno, approda in Calabria, condotto da Milly Carlucci con la new entry Matteo Addino al fianco di Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino. Secondo appuntamento, poi, con il torneo ‘Ballando con te‘, dedicato ai talenti della gente comune selezionati da ‘Ballando on the road’ – in onda con successo su RaiPlay e su Rai 1 al termine delle puntate di ‘Ballando con le stelle’. Protagonisti della seconda puntata: Mattia Castiglione, Elia Tedesco con Brenda Gozzoli, Sara Filippone e Leandro De Rossi con Chloe Barret Blake. Il più votato da social e giuria raggiungerà la finale. A impreziosire i numeri di ballo, ci saranno le immagini e gli sfondi della regione Calabria, partner d’eccezione del programma. ‘Ballando On The Road’ e ‘Ballando con te’ sono realizzati nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission. Per tutti coloro che desiderano rivedere le esibizioni delle coppie in gara è attivo il sito del programma www.ballandoconlestelle.rai.it mentre per gli approfondimenti sul programma le curiosità del dietro le quinte, c‘è ‘Ballando Segreto‘ su RaiPlay.

Le quote dei bookmaker per la vittoria finale

Dopo la vittoria nell’ultima puntata, Andrea Delogu e Nikita Perotti sono in pole per la vittoria finale secondo i bookmaker: il loro trionfo è quotato tra 1,85 e 1,90, in discesa rispetto alla scorsa settimana. Resiste Barbara D’Urso, ancora seconda in lavagna a 2,75, seguita da Francesca Fialdini, ora out per infortunio in attesa dei ripescaggi, e offerta a 3,50. Più staccati Fabio Fognini e Martina Colombari, entrambi fissati a 8, mentre continuano i passi in avanti di Filippo Magnini, che dopo le ultime ottime esibizioni vede la sua vittoria scendere da 20 a 10 volte la posta.