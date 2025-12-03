X Factor 2025, i giudici a Napoli prima della finale: "Città meravigliosa e accogliente"

Napoli è pronta ad ospitare la finale di X Factor 2025. “Siamo fortunati a tenere la finale a Napoli, città meravigliosa e accogliente che ha mantenuto una tradizione musicale stupenda e un calore unico della piazza. Al d là delle scaramucce andiamo d’accordo e sentiamo la guida di Giorgia che conduce in modo esemplare. Siamo davvero una bella squadra e ci divertiamo”, hanno detto i giudici di X Factor Achille Lauro, Jake la Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani, protagonisti insieme alla conduttrice Giorgia della conferenza stampa di presentazione, tenutasi a Palazzo San Giacomo alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, della finale del talent che si svolgerà in piazza del Plebiscito a Napoli giovedì 4 dicembre.