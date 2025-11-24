Grande Fratello 2025, stasera in diretta il primo finalista: anticipazioni puntata

Il Grande Fratello 2025 torna stasera, lunedì 24 novembre, con una puntata in prima serata in diretta su Canale 5. Il reality show è condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli.

Scontro nella Casa tra Omer e Jonas

Un gesto provocatorio di Omer e una reazione incandescente di Jonas hanno riacceso gli animi della Casa. A innescare il caso, le considerazioni dei concorrenti sulla relazione tra Omer e Rasha e sulla presunta freddezza del loro rapporto anche nell’intimità. Omer si è quindi abbassato i pantaloni, un gesto provocatorio che ha mandato su tutte le furie prima Simone De Bianchi e poi Jonas . Tra Omer e Jonas è quindi di nuovo scontro aperto: stasera, faccia a faccia in studio, dove potranno finalmente affrontarsi senza riserve.

Il televoto deciderà il primo finalista

Il televoto settimanale deciderà chi è il primo finalista di questa edizione tra Francesca, Donatella, Giulia, Omer, Rasha e Simone. Una nuova busta rossa stasera entrerà a sorpresa nella Casa; uno dei coinquilini sarà costretto ad aprirla e a fare i conti con il suo contenuto esplosivo. Dopo giorni di crisi e dubbi sull’amore, Grazia riceverà una carezza che non si aspetta: quella del suo papà.

Marina La Rosa è nuovamente entrata in Casa ed ha incontrato Grazia e Donatella, due età e due modi diversi di vivere l’amore e la sensualità.

Le tensioni tra Rasha e Omer

Nei giorni scorsi Rasha e Omer hanno avuto delle incomprensioni che hanno portato a delle tensioni tra di loro. Facendo riferimento a un dialogo avvenuto la notte prima con Jonas, Omer ha sostenuto che Rasha si sia aperta con la persona sbagliata e che la sua vulnerabilità può essere stata usata contro di lei. Una versione non condivisa da Rasha, che ha spiegato di aver parlato con Jonas perché lui stava male e di essersi solo comportata con umanità. La ragazza ha ribadito che non era lei ad aver bisogno di sfogo, ma lui. Omer però ha rincarato la dose sostenendo che Jonas non è interessato a Rasha, che non gli importa dei suoi sentimenti o di chi sia davvero.

Omer, infatti, sostiene che Jonas cerchi i punti deboli per poi attaccare. Rasha è scettica: non crede che gli altri concorrenti abbiano l’intelligenza di fare tutto ciò. I due rimangono fermi sulle loro posizioni: Omer più guardingo, Rasha più tranquilla e aperta. La ragazza si è poi sfogata con Anita, affermando di non volere pesantezza nella relazione. “Io ho bisogno di leggerezza”, ha affermato la donna, accusando Omer di essere una pentola a pressione. Rasha ha spiegato di aver accettato il proprio crollo emotivo, mentre il siriano no. La ragazza non vuole che il suo rapporto con lui si rovini a causa della pressione che sente e spera che Omer possa accogliere meglio le proprie emozioni e sfogarsi di più.

A Omer, Rasha ha detto di averlo percepito stanco mentalmente. “Non puoi dire che sei stanco, lo vedo”, ha detto Rasha spronandolo a non nascondere un eventuale momento di debolezza. “Tu sei ancora più sensibile di me”, ha aggiunto, evidenziando che rispetto a quando lei è entrata e l’ha visto litigare con alcune persone della Casa ora nota in lui un “atteggiamento diverso, sei più stanco”. Rasha gli ha poi ricordato che, a prescindere dal loro rapporto, lui deve rimanere fedele a se stesso e non arrivare a litigare con qualcuno per lei. “Lo dico per te”, ha sottolineato.