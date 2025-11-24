Accesso Archivi

lunedì 24 novembre 2025

Grande Fratello 2025, stasera in diretta il primo finalista: anticipazioni puntata

Le news sulla puntata che decreterà il primo finalista con il televoto

Il Grande Fratello 2025 torna stasera, lunedì 24 novembre, con una puntata in prima serata in diretta su Canale 5. Il reality show è condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli.

Scontro nella Casa tra Omer e Jonas

Un gesto provocatorio di Omer e una reazione incandescente di Jonas hanno riacceso gli animi della Casa. A innescare il caso, le considerazioni dei concorrenti sulla relazione tra Omer e Rasha e sulla presunta freddezza del loro rapporto anche nell’intimità. Omer si è quindi abbassato i pantaloni, un gesto provocatorio che ha mandato su tutte le furie prima Simone De Bianchi e poi Jonas . Tra Omer e Jonas è quindi di nuovo scontro aperto: stasera, faccia a faccia in studio, dove potranno finalmente affrontarsi senza riserve.

Il televoto deciderà il primo finalista

Il televoto settimanale deciderà chi è il primo finalista di questa edizione tra Francesca, Donatella, Giulia, Omer, Rasha e Simone. Una nuova busta rossa stasera entrerà a sorpresa nella Casa; uno dei coinquilini sarà costretto ad aprirla e a fare i conti con il suo contenuto esplosivo. Dopo giorni di crisi e dubbi sull’amore, Grazia riceverà una carezza che non si aspetta: quella del suo papà.

Marina La Rosa è nuovamente entrata in Casa ed ha incontrato Grazia e Donatella, due età e due modi diversi di vivere l’amore e la sensualità.

Le tensioni tra Rasha e Omer

Nei giorni scorsi Rasha e Omer hanno avuto delle incomprensioni che hanno portato a delle tensioni tra di loro. Facendo riferimento a un dialogo avvenuto la notte prima con Jonas, Omer ha sostenuto che Rasha si sia aperta con la persona sbagliata e che la sua vulnerabilità può essere stata usata contro di lei. Una versione non condivisa da Rasha, che ha spiegato di aver parlato con Jonas perché lui stava male e di essersi solo comportata con umanità. La ragazza ha ribadito che non era lei ad aver bisogno di sfogo, ma lui. Omer però ha rincarato la dose sostenendo che Jonas non è interessato a Rasha, che non gli importa dei suoi sentimenti o di chi sia davvero.

Omer, infatti, sostiene che Jonas cerchi i punti deboli per poi attaccare. Rasha è scettica: non crede che gli altri concorrenti abbiano l’intelligenza di fare tutto ciò. I due rimangono fermi sulle loro posizioni: Omer più guardingo, Rasha più tranquilla e aperta. La ragazza si è poi sfogata con Anita, affermando di non volere pesantezza nella relazione. “Io ho bisogno di leggerezza”, ha affermato la donna, accusando Omer di essere una pentola a pressione. Rasha ha spiegato di aver accettato il proprio crollo emotivo, mentre il siriano no. La ragazza non vuole che il suo rapporto con lui si rovini a causa della pressione che sente e spera che Omer possa accogliere meglio le proprie emozioni e sfogarsi di più.

A Omer, Rasha ha detto di averlo percepito stanco mentalmente. “Non puoi dire che sei stanco, lo vedo”, ha detto Rasha spronandolo a non nascondere un eventuale momento di debolezza. “Tu sei ancora più sensibile di me”, ha aggiunto, evidenziando che rispetto a quando lei è entrata e l’ha visto litigare con alcune persone della Casa ora nota in lui un “atteggiamento diverso, sei più stanco”. Rasha gli ha poi ricordato che, a prescindere dal loro rapporto, lui deve rimanere fedele a se stesso e non arrivare a litigare con qualcuno per lei. “Lo dico per te”, ha sottolineato.

