Grande Fratello 2025-26, ecco chi sono i concorrenti

Il Grande Fratello 2025-2026 ripartirà lunedì 29 settembre. Conduzione affidata per la prima volta a Simona Ventura e ritorno alle origini: niente ‘Vip’ ma ‘Nip’, come nella prima edizione datata 2000. I concorrenti del reality prodotto da Endemol Shine Italy condividono la propria vita quotidiana all’interno di una casa, ripresi 24 ore su 24 da una serie di telecamere e generalmente sono persone comuni perfettamente ignote.

Chi ha condotto dal 2000 a oggi

Daria Bignardi (2000-2001), Barbara d’Urso (2003-2004, 2018-2019), Alessia Marcuzzi (2006-2012, 2014-2015) e Alfonso Signorini (2023-2025) hanno condotto le edizioni passate. Tra i concorrenti della prima edizione c’erano Pietro Taricone e Rocco Casalino. Nella seconda, quella del 2001, Eleonora Daniele e Flavio Montrucchio che vinse. La prima vincitrice nel 2000 invece è stata Cristina Plevani, bagnina e poi conduttrice radiofonica. Tra l’altro la prima edizione italiana è celebrata con un documentario in esclusiva su Mediaset Infinity in cui si raccontano segreti e aneddoti. Quest’anno in studio, al fianco della conduttrice, un panel di ex gieffini: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi.

Ecco chi sono i primi concorrenti

Nella prima puntata entreranno 12 concorrenti, tra cui i già svelati: Matteo, pugile appassionato di letteratura; Anita, piercer con una vita segnata da sfide e riscatto; Omer, rifugiato che in Italia ha trovato una nuova partenza; Francesca, giovane mamma romana di due figli grandi; Giulio, medico competitivo con un passato di volontariato in Africa. La Porta Rossa è pronta ad accogliere i protagonisti di 100 giorni di convivenza e sfide in vista del montepremi finale. Il cast è ormai chiuso. Per ora, per esigenze editoriali, non sono previsti raddoppi: la prima settimana andrà in onda solo l’appuntamento di lunedì 29 settembre, la seconda puntata è fissata per il 6 ottobre, quando nuovi concorrenti faranno il loro ingresso nella Casa.