Classifica programmi informazione e social, Tg1 sempre in testa

Nella classifica programmi tv d’informazione e social di ottobre, tra pace a Gaza, cronaca nera, regionali in Calabria e Toscana, attentato a Sigfrido Ranucci, il Tg1 domina tra i programmi d’informazione. Sorprendono le performance di ‘Dritto e Rovescio’, perde posizioni il TgLa7, risale la china ‘Report’ tornato on air il 26 ottobre, con l’attentato al conduttore in primissimo piano. La rimonta di ‘Report’, che guadagna varie posizioni (6 per views e 9 per interazioni) in entrambe le classifiche grazie ad un incremento trasversale di entrambe le metriche in analisi è notevole, ma non clamorosa.Vince ancora Gianmarco Chiocci a quota 82,2 milioni, al secondo posto sale inaspettatamente Paolo Del Debbio con ‘Dritto e Rovescio’ a 62,6 milioni, mentre non univoca risulta ad ottobre l’attribuzione del podio, con Gianluigi Nuzzi terzo per video views (49 mln) e Sigfrido Ranucci per interazioni. Il TgLa7 di Enrico Mentana cala al quinto posto, preceduto pure da ‘Fuori dal coro’.La classifica ‘Top 15 Programmi Tv d’informazione sui social’ curata per Primaonline da Sensemakers ad ottobre dà conto di una importante lievitazione delle performance dei vari brand. I valori crescono perché si entra nel cuore della stagione televisiva. Ma anche perché quello scorso è stato un mese incandescente.