Le gemelle Kessler morte insieme a 89 anni

Alice ed Ellen Kessler, le celebri gemelle Kessler, sono morte a 89 anni a Grünwald, vicino a Monaco di Baviera, ricorrendo al suicidio assistito, pratica consentita in Germania in specifiche condizioni. Le celebri gemelle vivevano in due appartamenti adiacenti e avevano espresso il desiderio di andarsene lo stesso giorno. La polizia, avvertita quando le due erano già decedute, ha escluso responsabilità di terzi. Nate nel 1936 in Sassonia, cantanti, ballerine e attrici, avevano spopolato nei varietà televisivi degli anni Cinquanta e Sessanta , diventando vere e proprie icone della televisione italiana.