Ascolti Tv, Sinner 2,9 mln ha più spettatori di Montalbano (2,6 mln)

Nella serata tv di ieri, mercoledì 12 novembre 2025, in access su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha fatto registrare 5.144.000 spettatori pari al 23.92%. Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 3.813.000 spettatori (18.91%) e ‘Affari Tuoi’ 4.221.000 spettatori (19.61%). Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.451.000 spettatori (6.77%). Nel preserale su Rai1 ‘L’Eredità’ 4.779.000 spettatori pari al 27.72%. Su Canale5 ‘Avanti un Altro’ 3.163.000 spettatori (19.63%). Nel daytime su Canale5 ‘Uomini e donne’ 2.193 24.05%.

In prima serata su Rai2 il match di ATP Finals Sinner-Zverev 2.934.000 spettatori pari al 13.92%. Su Rai1 la replica de ‘Il Commissario Montalbano’ 2.642.000 spettatori pari al 15.57% di share. Su Canale5 ‘La Notte nel Cuore’ 2.355.000 spettatori con share del 14.44%. Su Rai3 ‘Chi l’ha Visto?’ 1.459.000 spettatori (9.27%). Su La7 ‘Una Giornata Particolare’ 920.000 spettatori e il 5.16%. Sul Nove ‘La Corrida’ di Amadeus 652.000 spettatori con il 6.1%. Su Italia1 ‘Edge of Tomorrow Senza domani’ 819.000 spettatori con il 4.58%. Su Rete4 ‘Realpolitik’ 416.000 spettatori (3.32%). Su Tv8 ‘4 Ristoranti’ 366.000 spettatori (2.5%). In seconda serata su Rai1 ‘Porta a Porta’ 705.000 e 11.22%.