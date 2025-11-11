Ascolti, Commissario Ricciardi 3,5 mln, Sinner fa volare Rai2 con 2,2 mln

Nella serata di ieri, lunedì 10 novembre 2025, in access su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ 5.195.000 spettatori pari al 23.81%. Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 3.861.000 spettatori (18.52%) e ‘Affari Tuoi’ 4.377.000 spettatori (19.95%). Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.694.000 spettatori (7.69%). Nel preserale ‘L’Eredità’ 4.834.000 spettatori pari al 27.97%. Su Canale5 ‘Avanti un Altro’ 3.244.000 spettatori (20.13%). In prima serata su Rai1 ‘Il Commissario Ricciardi 3’ 3.563.000 spettatori pari al 21.15% di share. Su Canale5 ‘Grande Fratello’ 1.954.000 spettatori con share del 15.02%. Su Rai2 il match di ‘Atp Finals Sinner-Auger Aliassime’ 2.253.000 spettatori pari al 10.63% (ottimo risultato per Rai2). Su Italia1 ‘Fast & Furious 6’ 960.000 spettatori con il 5.72%. Su Rai3 ‘Lo Stato delle Cose’ 1.006.000 spettatori (6.66%). Su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ 591.000 spettatori (4.55%). Su La7 ‘La Torre di Babele’ 551.000 spettatori e il 2.81%. Su Tv8 ‘GialappaShow’ 727.000 spettatori (4.4%). Sul Nove ‘Little Big Italy’ 378.000 spettatori con il 2.1%. In seconda serata su Rai2 ‘Il Processo al 90°’ 451.000 (4.89%).