Grande Fratello 2025, stasera 10 novembre in tv: le anticipazioni

La puntata del Grande Fratello di stasera, lunedì 10 novembre 2025, promette scintille su Canale 5. L’ottava diretta del reality condotto da Simona Ventura, con la presenza degli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli, sarà caratterizzata da confronti accesi e momenti di forte emozione. Ecco tutte le anticipazioni.

Il triangolo Benedetta-Domenico-Valentina

Il tema caldo della serata sarà senza dubbio il controverso triangolo amoroso che ha tenuto banco nelle ultime settimane tra Benedetta Stocchi, Domenico D’Alterio e la sua compagna Valentina Piscopo. La situazione si è infiammata ulteriormente dopo gli eventi degli scorsi giorni, quando Benedetta e Domenico sono stati sorpresi in atteggiamenti complici in piscina, scatenando la furia di Valentina.

La novità della puntata è rappresentata dall’ingresso nella Casa della mamma di Benedetta, che ha deciso di dire la sua sull’amicizia speciale che lega sua figlia a Domenico. Questo confronto si preannuncia particolarmente delicato, considerando che Valentina ha più volte accusato Domenico di mancarle di rispetto, arrivando a dichiarare: “Mi stai infangando come madre, come donna e come famiglia”.

La compagna del concorrente napoletano ha ormai raggiunto il limite della sopportazione. Dopo tre ingressi nella Casa per chiedere maggiore distanza tra i due, e nonostante le promesse di Domenico di allontanarsi da Benedetta, la situazione non è cambiata. Valentina è pronta a far sentire la sua voce e potrebbe mettere definitivamente la parola fine alla relazione con il padre di sua figlia.

La storia tra Jonas e Anita

Ma tra le dinamiche più seguite delle ultime puntate di questa edizione c’è anche la nascente storia tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta. I due hanno finalmente ufficializzato il loro legame con un bacio nei giorni scorsi. Jonas, che si è dichiarato sempre più preso dalla piercer milanese, ha confidato a Domenico D’Alterio: “È nato qualcosa, pure bello importante. Lei è tanto affettuosa, a me piace. È una ragazza che merita”. Questa sera per Anita è prevista una sorpresa speciale: l’incontro con una persona del suo cuore che non si aspetta minimamente di vedere nella Casa. Un momento che si preannuncia particolarmente emozionante e commovente per la concorrente, che ha recentemente affrontato un lutto molto grave: la perdita della madre nello scorso mese di ottobre.

Scontro tra Donatella e Francesca

Un altro momento clou della serata sarà il confronto faccia a faccia tra Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara, le due mamme della Casa che sono arrivate ai ferri corti dopo uno scherzo finito malissimo.

Tutto è iniziato durante la festa messicana, quando Francesca, insieme a Jonas e Giulia, ha deciso di fare uno scherzo a Donatella puntandole contro un phon acceso. La reazione della concorrente pugliese, che soffre di claustrofobia, è stata violenta: colta da un attacco di panico ha urlato e nella concitazione ha strattonato Francesca, tirandole anche i capelli. Il giorno successivo, Francesca ha evitato di salutare Donatella, finché non è scoppiato un confronto notturno acceso.

Secondo le anticipazioni, le due concorrenti verranno convocate a sorpresa nello studio del Grande Fratello per affrontarsi definitivamente davanti a Simona Ventura. Un confronto che promette momenti di forte tensione.

La misteriosa busta rossa

Come nelle scorse puntate, anche stasera farà il suo ingresso nella Casa una busta rossa dal contenuto misterioso. La produzione ha già anticipato che non sarà destinata a Domenico, Benedetta, Rasha o Jonas. Ma allora chi sarà il destinatario e quale scottante rivelazione contiene?

L’ultima busta rossa ha riguardato Mattia Scudieri, che ha scoperto in diretta che la fidanzata Carlotta Vendemmia aveva pubblicato un post sui social lasciando intendere di volerlo lasciare dopo averlo visto troppo vicino a Grazia Kendi. Mattia, visibilmente scosso, aveva commentato amaramente: “Non ha mai capito chi ha accanto“. Successivamente Carlotta ha però smentito la rottura definitiva, spiegando di aver voluto solo “svegliare” il fidanzato.

Il televoto

Il televoto di questa settimana non è eliminatorio: il concorrente meno votato tra Grazia, Giulia, Domenico, Francesca e Simone finirà nuovamente in nomination e rischierà di lasciare la Casa nella puntata successiva.