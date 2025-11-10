Fiorello ricorda Peppe Vessicchio: “Abbiamo gli occhi lucidi, ma anche un gran sorriso”

Fiorello ricorda e rende omaggio a Peppe Vessicchio nel corso della puntata odierna di ‘La Pennicanza‘ su RaiRadio2, anche in visual sul 202 del digitale terrestre. L’apertura è stata dedicata al ricordo del direttore d’orchestra morto sabato 8 novembre all’età di 69 anni. “Ricordiamo il maestro con un gran sorriso – ha detto Fiorello –. Quante ne abbiamo fatte insieme… e sì, abbiamo gli occhi lucidi a rivedere le sue immagini. Ieri tutto il mondo dello spettacolo si è mobilitato: è stato ricordato ovunque”. Lo showman ha poi condiviso un ricordo personale legato all’ultimo progetto di Vessicchio: “Una settimana fa mi aveva mandato il suo libro appena uscito, Bravo, bravissimo. Ragazzi, compratelo! È come avere Peppe ancora qui, vicino, lo senti parlare tra le righe. Facciamolo arrivare primo in classifica!”, l’appello di Fiorello.

