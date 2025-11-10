Andrea Delogu ricorda il fratello Evan a ‘La porta magica’: “Trasformare dolore in amore per la vita”

Andrea Delogu torna a condurre ‘La porta magica‘ su Rai2, e in un’ampia introduzione ringrazia per la vicinanza dopo la scomparsa del fratello 18enne Evan Delogu a causa di un incidente stradale: “Sento il bisogno di condividere con voi la mia di storia. Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma, e altri in cui con grande fatica ma con grande amore si sceglie di ripartire. Nelle scorse settimane la vita della mia famiglia e la mia, si sono fermate. E ho avuto bisogno di silenzio, perché trovare le parole per raccontare quello che è accaduto è estremamente difficile. Ho perso mio fratello Evan in un incidente, aveva soltanto 18 anni. Ed era un ragazzo straordinario, pieno di vita, di sogni e della luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il mondo, il futuro come tutti i ragazzi della sua età. È successo, e adesso il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro, e fa molta paura. Ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere. E che la mia famiglia ed io dobbiamo riuscire a trasformare in amore per la vita, perché è quello che tutti noi dobbiamo a Evan”, le parole di Delogu, costretta a saltare anche le ultime due puntate di ‘Ballando con le Stelle‘. “Ringrazio profondamente chi ha compreso la mia necessità di fermarmi e grazie alla Rai per avermi concesso il tempo per prendermi cura dei miei cari, per non avermi mai fatto sentire pressioni ma soprattutto la vicinanza e il rispetto. A nome mio e della mia famiglia voglio ringraziarvi tutti, uno per uno, per l’empatia e l’affetto sincero. Il vostro amore ci ha aiutati a non cadere“, ha concluso.

Grazie con tutto il mio cuore. pic.twitter.com/X0LFfL23wt — Andrea Delogu (@andreadelogu) November 10, 2025