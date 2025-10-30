Stranger Things 5 dal 27 novembre su Netflix, ecco il trailer

Stranger Things 5 è a un passo dall’uscita, i fan della serie tv attendono con ansia l’inizio della nuova stagione che non deluderà le aspettative. E il trailer rilasciato da Upside Down Pictures & 21 Laps Entertainmen, produttori della serie – insieme a Shawn Levy di 21 Laps Entertainment e Dan Cohen – creata dai Duffer Brothers lo testimonia.

Stranger Things ha debuttato a luglio del 2016 ed è rapidamente diventata una delle più popolari serie TV Netflix di sempre, con la sola quarta stagione che ha totalizzato oltre 140,7 milioni di visualizzazioni a livello globale. Radicata nella nostalgia degli anni ’80, a ogni nuova stagione ha dato vita a una rinascita di oggetti della cultura pop di quel decennio, come le cialde Eggo e la New Coke. Più di recente ha riportato alla ribalta il brano di Kate Bush “Running Up That Hill”, catapultandolo nella Top 10 della classifica Billboard Hot 100 per la prima volta nei suoi 38 anni di storia. La serie ha inoltre ottenuto oltre 70 riconoscimenti in tutto il mondo tra cui Emmy® e lo Screen Actors Guild Award per il Miglior cast in una serie drammatica ed è stata nominata per oltre 230 premi.

La trama

Autunno 1987. Hawkins è rimasta segnata dall’apertura dei portali e i protagonisti sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla: non si sa dove si trovi né quali siano i suoi piani. A complicare la missione, il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will si fa strada la paura. La battaglia finale è alle porte e con essa un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest’incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l’ultima volta.

Il cast

Il cast include Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (tenente Akers) e Linda Hamilton (dottoressa Kay).

L’omaggio di Lucca Comics 2025

Il 31 ottobre l’Area Movie, a cura di QMI, si prepara a festeggiare Halloween nel segno di Stranger Things, la serie fenomeno globale di Netflix che trasformerà Lucca in Hawkins per un’intera giornata, con la presenza dei protagonisti Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp e dei creatori Matt e Ross Duffer. Appuntamento al Cinema Moderno con Stranger Things: aspettando la 5° stagione, un incontro per il pubblico con il cast e i creatori dell’iconica serie (ore 16.30). A seguire (ore 18.00), una Masterclass con i Duffer Brothers, moderata da Eva Carducci, e la proiezione del primo episodio della serie Chapter One: The Vanishing of Will Byers.

La celebrazione continua in città, con il Fan Gathering: appuntamento in Piazza San Michele alle 15.30, dove per tutta la durata della manifestazione si potrà visitare il padiglione e lo store esclusivo dedicati a Stranger Things.

Stranger Things 5: quando esce, episodi e dove vederla

Stranger Things 5 sarà visibile sulla piattaforma Netflix dal 27 novembre (Volume 1), dal 26 dicembre (Volume 2) e dall’1 gennaio (Episodio finale). L’intera stagione 5, che chiude la serie, è composta da 8 episodi.

Stranger Things 5: il trailer