Fonzie, da Happy Days a ‘Una Storia Pericolosa’

Tra ricordi perduti nel tempo, incredulità e un pizzico di inquietudine, Henry Winkler, attore amatissimo in Italia soprattutto per il suo ruolo di Fonzie nella serie ‘Happy Days’, conduce ‘Una Storia Pericolosa’, in prima visione assoluta su History Channel (canali 118 e 409 di Sky) dal 9 novembre, ogni domenica alle 21.30.

La serie è un viaggio nel ventesimo secolo alla scoperta di azioni, oggetti, cibi e abitudini che un tempo facevano parte della vita quotidiana, ma che oggi sono scomparsi a causa dei rischi per la salute e la sicurezza. Dalle bibite al litio ai giochi per bambini che bruciavano e mutilavano, fino a passatempi così pericolosi da poter esistere solo in un’epoca priva di regolamentazioni: ogni episodio porta alla luce pratiche che oggi ci sembrano incredibili.

Guidato dall’ironia e dalla curiosità di Winkler, ogni episodio mescola divulgazione e commedia nera. Si passa da giocattoli per bambini che raggiungevano i 400 gradi a freccette giganti capaci di trafiggere chiunque fosse sulla traiettoria; dal latte adulterato con gesso per cambiarne il colore a pistole giocattolo oggi considerate vere e proprie armi da fuoco, fino alle montagne russe del XIX secolo, senza cinture né barre di sicurezza.

Tra i racconti più impressionanti, il clamoroso stunt del 1896, quando due locomotive vennero fatte scontrare davanti a oltre 40.000 spettatori: uno “spettacolo” finito in tragedia, con vittime e feriti tra il pubblico, posizionato a distanza ravvicinata. Come osserva lo stesso Winkler: “Non abbiamo imparato molto: siamo sempre le stesse creature. Nel corso della storia, l’umanità ha sempre fatto qualcosa di folle: l’unica differenza è che oggi lo facciamo indossando abiti diversi.”

La serie sarà in esclusiva su History Channel, canali 118 e 409, dal 9 novembre alle 21.30 e in streaming su Now.