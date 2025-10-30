Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 30 ottobre 2025

Ultima ora

Grande Fratello 2025 stasera in diretta tv: orario e anticipazioni

Grande Fratello 2025 stasera in diretta tv: orario e anticipazioni
LaPresse
LaPresse
,

Le news sulla nuova puntata del reality show. Omer contro Jonas, tensioni nella Casa

Il Grande Fratello 2025 torna stasera, giovedì 30 ottobre, con una nuova puntata in diretta tv in programma alle ore 21.20 su Canale 5. Il celebre reality show è condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli.

Le anticipazioni

Dopo il confronto avuto nel corso della precedente puntata, Valentina ha continuato a osservare il comportamento del suo compagno Domenico e quello di Benedetta e ha deciso di tornare nella Casa, questa volta, per restare. Una sorpresa per Simone, dopo un lungo periodo di distacco, potrà incontrare il padre. Sarà l’occasione per appianare i dissapori che compromettono il loro rapporto? E come la prenderà la mamma Francesca? Il gruppo si è spaccato a causa delle tensioni sempre più forti tra due aspiranti leader: Omer e Jonas. Il risultato del televoto decreterà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Domenico, l’infanzia a Scampia e lo spoiler

Domenico ha raccontato ai suoi compagni, l’infanzia vissuta a Scampia. “Vivevo giù al parco con i miei amici”, racconta il concorrente che sottolinea come i suoi genitori siano sempre stati molto protettivi nei suoi confronti. Dopo le medie, Domenico ha subito iniziato a lavorare: “Io ho cominciato a fare il fruttivendolo“, ha risposto a Giulia. “La mia prima settimana di lavoro presi 50 euro. All’età di 15 anni me ne andai da Napoli e sono andato un paio di mesi dai miei zii in Trentino Alto Adige” racconta ancora il giovane, che è poi tornato sulla sua storia d’amore con Valentina. “La conobbi a 23 anni in una discoteca vicino Napoli”. “Comunque Valentina mi sembra più spontanea di tutti noi qua dentro”, nota Jonas, avendo avuto modo di osservarla nei vari confronti in Casa. E proprio sulla storia di Domenico e Valentina, il Grande Fratello 2025 ha in serbo una grande sorpresa.

Chi sono i concorrenti ancora nella Casa

  • Anita
  • Benedetta
  • Domenico
  • Donatella
  • Flaminia
  • Francesca e Simone
  • Francesco
  • Giulia
  • Grazia
  • Ivana
  • Jonas
  • Mattia
  • Omer
  • Rasha
© Riproduzione Riservata