Grande Fratello 2025 stasera in diretta tv: orario e anticipazioni

Il Grande Fratello 2025 torna stasera, giovedì 30 ottobre, con una nuova puntata in diretta tv in programma alle ore 21.20 su Canale 5. Il celebre reality show è condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli.

Le anticipazioni

Dopo il confronto avuto nel corso della precedente puntata, Valentina ha continuato a osservare il comportamento del suo compagno Domenico e quello di Benedetta e ha deciso di tornare nella Casa, questa volta, per restare. Una sorpresa per Simone, dopo un lungo periodo di distacco, potrà incontrare il padre. Sarà l’occasione per appianare i dissapori che compromettono il loro rapporto? E come la prenderà la mamma Francesca? Il gruppo si è spaccato a causa delle tensioni sempre più forti tra due aspiranti leader: Omer e Jonas. Il risultato del televoto decreterà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Domenico, l’infanzia a Scampia e lo spoiler

Domenico ha raccontato ai suoi compagni, l’infanzia vissuta a Scampia. “Vivevo giù al parco con i miei amici”, racconta il concorrente che sottolinea come i suoi genitori siano sempre stati molto protettivi nei suoi confronti. Dopo le medie, Domenico ha subito iniziato a lavorare: “Io ho cominciato a fare il fruttivendolo“, ha risposto a Giulia. “La mia prima settimana di lavoro presi 50 euro. All’età di 15 anni me ne andai da Napoli e sono andato un paio di mesi dai miei zii in Trentino Alto Adige” racconta ancora il giovane, che è poi tornato sulla sua storia d’amore con Valentina. “La conobbi a 23 anni in una discoteca vicino Napoli”. “Comunque Valentina mi sembra più spontanea di tutti noi qua dentro”, nota Jonas, avendo avuto modo di osservarla nei vari confronti in Casa. E proprio sulla storia di Domenico e Valentina, il Grande Fratello 2025 ha in serbo una grande sorpresa.

Chi sono i concorrenti ancora nella Casa