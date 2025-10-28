Il Collegio 9, boom di visualizzazioni su RaiPlay

Grande successo su RaiPlay per ‘Il Collegio 9’, la prima delle nove edizioni digital first, che si piazza al primo posto nella classifica complessiva di RaiPlay. Il docu-reality, diventato un vero e proprio cult generazionale, dalla pubblicazione dei Provini, dal 2 ottobre a domenica 26 ottobre, ha registrato complessivamente oltre 6.200.000 visualizzazioni, di cui 5.200.000 solo per la nona edizione. Dal 30 ottobre in esclusiva su RaiPlay i prossimi quattro episodi.

Le porte del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso si sono aperte per i nuovi allievi in aula per superare l’esame di terza media.

La classe protagonista si trova catapultata nel 1990 un anno in cui il mondo cambia alla velocità della luce: al bar, per un panino, si tirano fuori le mille lire, le cassette si registrano dalla radio con il dito pronto a stoppare la pubblicità, e in TV dominano le mitiche serie americane.

Alla guida del collegio ci sarà ancora il preside Paolo Bosisio, mentre dietro la cattedra tornano: Andrea Maggi, prof di italiano e di educazione civica, Maria Rosa Petolicchio, docente di matematica e scienze, David. W Callahan di inglese e poi, ancora, Alessandro Carnevale, insegnante di arte, e Luca Raina per storia e geografia. Ai docenti storici si aggiungeranno tre nuove professoresse: Giusi Serra per musica, Lucia Bello per educazione fisica e Monica Calcagni, medico chirurgo specialista in ostetricia e ginecologia, che terrà un corso di educazione sessuale.

A raccontare le avventure dei prossimi collegiali ci sarà Pierluigi Pardo, nuova voce narrante della tanto attesa serie.

‘Il Collegio’ è un programma di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, direttore Marcello Ciannamea, realizzato in collaborazione con Banijay Italia.