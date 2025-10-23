Amadeus portafortuna programmi Mediaset, dopo De Filippi anche Toffanin

Dopo una prima puntata che l’ha vista ‘seconda’, seppure vista da oltre 2,5 milioni di spettatori con 18.7% di share, Silvia Toffanin si riscatta a ‘This is me’ e si prende una bella rivincita sul Commissario Montalbano che l’aveva superata negli ascolti di una settimana fa. Ieri sera il programma di Canale5 ha registrato una media di 2.867.000 spettatori con share del 21.2%. Per contro ‘Il Commissario Montalbano’ (in replica va sempre ricordato) è stato visto da una media di 2.829.000 spettatori pari al 17.8% di share. La puntata di ieri di ‘This is me’ è stata dedicata a Lorella Cuccarini. Molti big dello sport e dello spettacolo sono intervenuti. Tra gli altri anche Amadeus che ormai è diventato una specie di portafortuna per i programmi Mediaset. Ad ‘Amici’ Maria De Filippi, sua grande estimatrice, l’ha voluto in giuria e ora Toffanin gli ha aperto le porte della sua prima serata. Amadeus è un ex Mediaset, ha esordito nel 1988 partecipando a ‘1,2,3 Jovanotti’ su Italia1, per poi negli anni seguenti condurre numerosi programmi tra cui ‘DeeJay Television’, ‘Festivalbar’, ‘il Quizzone’, ‘Meteore’ su Italia1 e su Canale5 ‘Buona domenica’ con Lorella Cuccarini. Nel 1999 lasciò Mediaset per approdare alla Rai con ‘Festa di classe’. Dalla stagione tv 2024-25 Amadeus ha firmato un contratto quadriennale con Discovery, azienda che gli concede l’ok ogni volta che viene invitato in altre trasmissioni. Il 5 novembre tornerà in prima serata su Nove con la nuova stagione de ‘La Corrida’ con la presenza tra gli ospiti di Tina Cipollari, quasi a sugellare il patto di acciaio con Maria De Filippi.