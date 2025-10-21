X Factor 2025, live show dal 23 ottobre: Annalisa primo ospite

Dopo settimane di audizioni, bootcamp e selezioni, X Factor 2025 si prepara a entrare nella sua fase più attesa: giovedì 23 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, prende il via il capitolo decisivo dei Live Show. Con le Last Call ormai concluse, i dodici artisti selezionati sono pronti a salire sul palco dell’X Factor Arena, al Teatro Repower di Assago (Milano), per dare inizio a una sfida che culminerà il 4 dicembre nella grande finale in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Annalisa prima ospite

A inaugurare la stagione delle dirette sarà Annalisa, ospite d’eccezione del primo Live Show. La cantautrice savonese porterà sul palco dell’Arena le canzoni del suo nuovo album, ‘Ma io sono fuoco‘, che è uscito il 10 ottobre scorso e ha subito esordito al numero uno della classifica FIMI degli album più venduti della settimana. Un progetto discografico per accompagnare il quale la cantante si prepara al ritorno dal vivo con il tour ‘Ma noi siamo fuoco, Capitolo I‘, che dal 15 novembre la vedrà protagonista nei palasport delle principali città italiane. Il tour vanta già diverse date sold out, compresa la doppia data al Forum di Milano del 28 e 29 novembre.

La conduttrice e i giurati

A condurre i Live Show sarà Giorgia, confermata dopo il successo della sua prima stagione da conduttrice. Con la sua energia, empatia ed eleganza, accompagnerà i dodici concorrenti in questo viaggio, sostenendoli nei momenti più delicati della competizione. Al tavolo dei giudici, pronti a guidare le rispettive squadre, ci saranno Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che seguiranno da vicino ogni dettaglio della preparazione dei loro artisti.

Le squadre

Le squadre sono ormai definite. Achille Lauro guiderà Layana, i Copper Jitters ed eroCaddeo, un team che mixa creatività e autenticità tra pop, rock e cantautorato. Francesco Gabbani ha scelto tellynonpiangere, Michelle e PierC, artisti che uniscono indie, pop ed elettronica con curiosità e sperimentazione. Jake La Furia punta su Tomasi, Amanda e Delia, tre voci capaci di emozionare con intensità e autenticità. Infine, Paola Iezzi porta in gara Viscardi, rob e Mayu, un concentrato di colore, pop e sperimentazione.

La squadra di Paola Iezzi a X Factor 2025 (foto Virginia Bettoja)

Come funzionano i live show

Nel primo Live Show, i dodici concorrenti inaugureranno la gara esibendosi in due manche di cover. Nelle settimane successive torneranno le puntate a tema, la manche orchestrale, la celebre “giostra” – il momento più breve e adrenalinico della stagione – e la serata dedicata agli inediti, considerato il momento più atteso del percorso.

Gli orari della puntata e Ante Factor

Prima di ogni puntata andrà in onda Ante Factor, condotto per la prima volta da Mariasole Pollio, in diretta dal backstage per catturare l’adrenalina e le emozioni dei concorrenti, dei giudici e degli ospiti a pochi minuti dall’inizio della gara. Il dietro le quinte continuerà poi con X Factor Daily, la striscia quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle 19:40 su Sky e NOW, che mostrerà le prove, le assegnazioni e la preparazione dei brani in studio. Il mercoledì sarà la volta di Road To X Factor 2025, alle 21:15, un racconto che ripercorre il percorso dei concorrenti fino al nuovo Live Show.

I Live Show di X Factor 2025 andranno in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle 21:30 su TV8. Settimana dopo settimana, i dodici artisti si sfideranno per arrivare alla finale del 4 dicembre, quando il grande palco tornerà a illuminare Piazza del Plebiscito a Napoli. Un evento gratuito e aperto a tutti, tra scenografie spettacolari, ospiti a sorpresa e l’entusiasmo del pubblico, per proclamare il vincitore di questa nuova edizione.

Ascolti record per le Last Call

Le Last Call hanno registrato ascolti record: l’episodio conclusivo delle selezioni ha raggiunto una Total Audience media di 849mila spettatori con il 3,9% di share, risultando il più visto tra le selezioni delle ultime cinque edizioni. Un dato che conferma il crescente interesse del pubblico verso questa stagione e che promette numeri importanti per i Live Show in partenza.