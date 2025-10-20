La Volta Buona, gli ospiti di Caterina Balivo dal 20 al 24 ottobre

Settimana di grandi temi e protagonisti dell’attualità tra gli ospiti a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda su Rai 1 da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre, alle ore 14.00.

Le interviste “one to one” di Caterina Balivo offriranno ritratti intensi e autentici. Particolarmente attesa la partecipazione di Antonia Salzano, mamma di Carlo Acutis — proclamato santo il 7 settembre 2025 da Papa Leone XIV — che racconterà la fede, la forza e l’eredità spirituale di suo figlio, divenuto simbolo di una santità giovane e moderna. Tiziana Ferrario, giornalista e scrittrice, parlerà della sua visione del giornalismo contemporaneo, mentre Claudio Gioè, protagonista della quarta stagione di Màkari, in onda la domenica su Rai 1, condividerà aneddoti e anticipazioni sul suo celebre personaggio, lo scrittore di gialli Saverio Lamanna, alle prese con indagini e sentimenti sempre più intrecciati.

Come di consueto, non mancherà un salotto tutto dedicato a Ballando con le stelle, con i protagonisti di ieri e di oggi del dance show del sabato sera di Rai 1, che quest’anno celebra il suo ventesimo anniversario. Tra gli ospiti di questa settimana Beppe Convertini, Guillermo Mariotto e Raimondo Todaro.

Gli ospiti e i temi della settimana

Nel corso della settimana, La Volta Buona accoglierà in studio volti noti e professionisti per affrontare temi che toccano da vicino il pubblico: dalla chirurgia estetica, con Antonella Fiordelisi, concorrente amatissima di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti, al consueto spazio dedicato alla salute e all’alimentazione, con i consigli del professor Giorgio Calabrese. Non mancherà, infine, un approfondimento sui rapporti di coppia e i tradimenti, con la partecipazione di Daniel Ducruet, cantante ed ex marito di Stéphanie di Monaco, e una pagina speciale che celebrerà il mondo della televisione, tra curiosità, ricordi ed eventi che, in queste settimane, premiano i volti più amati del piccolo schermo.