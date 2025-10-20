Accesso Archivi

La Volta Buona, gli ospiti di Caterina Balivo dal 20 al 24 ottobre

Nel programma di Rai1 anche la mamma di Carlo Acutis, proclamato santo da Papa Leone XIV

Settimana di grandi temi e protagonisti dell’attualità tra gli ospiti a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda su Rai 1 da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre, alle ore 14.00.

Le interviste “one to one” di Caterina Balivo offriranno ritratti intensi e autentici. Particolarmente attesa la partecipazione di Antonia Salzano, mamma di Carlo Acutisproclamato santo il 7 settembre 2025 da Papa Leone XIV — che racconterà la fede, la forza e l’eredità spirituale di suo figlio, divenuto simbolo di una santità giovane e moderna. Tiziana Ferrario, giornalista e scrittrice, parlerà della sua visione del giornalismo contemporaneo, mentre Claudio Gioè, protagonista della quarta stagione di Màkari, in onda la domenica su Rai 1, condividerà aneddoti e anticipazioni sul suo celebre personaggio, lo scrittore di gialli Saverio Lamanna, alle prese con indagini e sentimenti sempre più intrecciati.

Come di consueto, non mancherà un salotto tutto dedicato a Ballando con le stelle, con i protagonisti di ieri e di oggi del dance show del sabato sera di Rai 1, che quest’anno celebra il suo ventesimo anniversario. Tra gli ospiti di questa settimana Beppe Convertini, Guillermo Mariotto e Raimondo Todaro.

Gli ospiti e i temi della settimana

Nel corso della settimana, La Volta Buona accoglierà in studio volti noti e professionisti per affrontare temi che toccano da vicino il pubblico: dalla chirurgia estetica, con Antonella Fiordelisi, concorrente amatissima di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti, al consueto spazio dedicato alla salute e all’alimentazione, con i consigli del professor Giorgio Calabrese. Non mancherà, infine, un approfondimento sui rapporti di coppia e i tradimenti, con la partecipazione di Daniel Ducruet, cantante ed ex marito di Stéphanie di Monaco, e una pagina speciale che celebrerà il mondo della televisione, tra curiosità, ricordi ed eventi che, in queste settimane, premiano i volti più amati del piccolo schermo.

