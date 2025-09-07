Il Papa proclama santi Acutis e Frassati: "Giovani, non sciupate la vita e fatene un capolavoro"

“I santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, a non sciupare la vita, ma a orientarla verso l’alto e a farne un capolavoro”. Così Papa Leone XIV nel corso dell’omelia della cerimonia di canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati in Piazza San Pietro in Vaticano. “Entrambi, Pier Giorgio e Carlo, hanno coltivato l’amore per Dio e per i fratelli attraverso mezzi semplici, alla portata di tutti: la santa Messa quotidiana, la preghiera, specialmente l’Adorazione eucaristica.” ha ricordato il Papa, ricordando: “Tutti e due, infine, avevano una grande devozione per i santi e per la Vergine Maria, e praticavano generosamente la carità”. “Perfino quando la malattia li ha colpiti e ha stroncato le loro giovani vite, nemmeno questo li ha fermati e ha impedito loro di amare, di offrirsi a Dio, di benedirlo e di pregarlo per sé e per tutti”, ha aggiunto Prevost.