Torna ‘This is me’ con Pausini, Ibra, Tomba, Pennetta, Compagnoni e altri

Domani mercoledì 15 ottobre Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale5 con ‘This is me’. Un viaggio unico per celebrare il talento e la determinazione di chi ha coltivato la propria passione ed è riuscito a trasformare la sua storia personale in un esempio per tanti. Lo show celebra talenti dello spettacolo, della musica e dello sport divenuti eccellenze nelle loro discipline. I protagonisti raccontano la loro storia, rivivono i momenti più importanti della loro carriera e le tappe di un percorso che li ha portati a far diventare il loro sogno realtà, la loro passione la loro professione.

Tutti gli ospiti della prima puntata

L’appuntamento di domani vede sul palco la partecipazione di fuoriclasse del calibro di: la pluripremiata pop star internazionale Laura Pausini il grande campione Zlatan Ibrahimovic, il cantautore e musicista che ha venduto oltre 30 milioni di dischi Gigi D’Alessio. La bandiera italiana del tennis campionessa degli US Open 2015 Flavia Pennetta. Il poliedrico attore, regista, cantante e showman Christian De Sica. Le leggende italiane dello sci Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. L’eccellenza della danza nel mondo Eleonora Abbagnato e la brillante ironia di Vincenzo De Lucia, il Direttore Artistico e coreografo internazionale Stephane Jarny.

Il programma è prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset Cast artistico a cura di: Friends & Partners. Regia: Andrea Vicario.