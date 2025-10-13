Sabrina Ferilli insultata a Tu Si Que Vales: cosa è successo

Momento di tensione durante l’ultima puntata di Tu Si Que Vales, quando Sabrina Ferilli è stata insultata da una concorrente. L’episodio ha scatenato reazioni immediate in studio e sui social media. L’attrice romana, presente come sempre nel ruolo di giurata popolare, si è trovata al centro di una situazione imbarazzante che ha sorpreso tutti i presenti. Al termine dell’esibizione di un partecipante, è volata un’offesa diretta nei suoi confronti che ha gelato lo studio.

Cosa è successo a Sabrina Ferilli

Tutto è accaduto con l’esibizione di una concorrente, Laura, che, con una performance di urla e suoni forti, ha suscitato le risate del pubblico e di alcuni giurati, tra cui proprio Ferilli. La partecipante, a quel punto, ha abbandonato lo studio ancora prima di finire di esibirsi: prima ha urlato al pubblico “Cosa vi ridete? Vaff****o“, e poi si è scagliata contro Ferilli dicendo “Tu Sabrina non vali nulla, lei è una miracolata, chissà chi ha in paradiso“.

Le reazioni sui social media

L’episodio ha rapidamente fatto il giro dei social network, con migliaia di utenti che hanno commentato quanto accaduto. Molti fan hanno espresso il loro sostegno a Sabrina Ferilli. Il video del momento è diventato virale nelle ore successive alla messa in onda, generando discussioni accese online.