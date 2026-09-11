Venezia-Fiorentina 2-4, i viola conquistano la prima vittoria in serie A quest’anno

Prima vittoria per la Fiorentina, in trasferta a Venezia per l’anticipo della quarta giornata di serie A. I viola si sono imposti 4-2 con una tripletta di Mastantuono, tra i più attesi dei suoi dopo un inizio di stagione disastroso per la squadra e l’esonero, con 0 punti nelle prime tre giornate, per Fabio Grosso. La cura Vanoli, come lo scorso anno, sembra funzionare subito e la Fiorentina, sotto 1-0 per il gol del Venezia di Adams al 22′, ribalta il match con una doppietta di Mastantuono già nel primo tempo, al 29′ e al 30′. Nella ripresa, al 66′, Pellegrino sigla il 3-1, prima della tripletta personale di Mastantuono che segna la sua terza rete al 84′. Al 86′ l’inutile 2-4 di Hainaut. Il Venezia resta così fermo a quota 0, all’ultimo posto, dal quale i viola si staccano con una prestazione finalmente convincente.