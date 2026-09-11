Superenalotto, centrato il 6 da oltre 223 milioni

È stato centrato il ‘6’ al Superenalotto con un jackpot da oltre 223 milioni di euro. La vincita è stata realizzata a La Valletta Brianza, in provincia di Lecco, presso il punto vendita ‘Al Chicherin’ in Via Milano 36 con una schedina ‘5 pannelli’. Si tratta del primo ‘6’ del 2026: l’ultimo Jackpot risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda (BS) sono andati 35,4 milioni di euro. La sestina vincente è stata: 8-13-16-52-64-70 Jolly 17- SuperStar 21. Si tratta della seconda vincita più alta di sempre. Il premio ammonta a 223.173.416,83 euro, alle spalle soltanto dei 371,1 milioni distribuiti nel 2023 e vinti grazie a un sistema da 90 quote.