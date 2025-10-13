Grande Fratello 2025, stasera in tv la prima eliminazione: anticipazioni

Il Grande Fratello 2025 torna questa sera, lunedì 13 ottobre 2025, con una nuova puntata in diretta su Canale 5. Il reality show è condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Tensione alle stelle, la giornata di sabato ha visto uno scontro molto duro tra due concorrenti dalla forte personalità: Omer e Jonas.

Arriva la prima eliminazione

Tra i vari argomenti della puntata la storia di Rasha, una ragazza di origini palestinesi che, seppur entrata da poco, ha fatto colpo su tutti i coinquilini. Prima eliminazione tra tre protagonisti finiti in nomination la scorsa settimana: Giulio, Matteo e Omer. Grande Fratello metterà ‘casalinghe’ e ‘casalinghi’ davanti a un bivio facendo loro una proposta provocatoria che richiederà una scelta molto difficile.

La lite tra Jonas e Omer

Dopo l’improvvisa uscita di Anita gli inquilini, piuttosto amareggiati e scossi, hanno trascorso il pranzo in silenzio. La tensione, però, è apparsa evidente. In cucina, Jonas e Omer si sono ritrovati ad affrontare un acceso faccia a faccia che inevitabilmente ha coinvolto l’intera Casa. Visti i torni di voce piuttosto alti, Rasha è intervenuta per cercare di calmare gli animi: “Siamo tutti nervosi”, ha esclamato. Volendo mettere un punto alla discussione, Jonas e Omer hanno deciso di allontanarsi dalla cucina. Ma la tregua è durata ben poco. Poco dopo, infatti, Omer è tornato dai suoi coinquilini per chiarire la sua versione dei fatti. Questa volta è stata Donatella a intervenire nella conversazione. “Omer, non ne vale la pena litigare”, ha esclamato, prima di chiedere: “Per che cosa avete litigato?”. Omer non ha risposto alla domanda della sua coinquilina ma, avendo di fronte a sé tutti gli inquilini, si è difeso: “Non ho detto niente”. In cucina, però, gli animi hanno iniziato a scaldarsi di nuovo e Rasha, preoccupata, ha invitato tutti a mantenere la calma. Disposti a riportare il sereno, gli inquilini hanno ascoltato i consigli delle loro coinquiline decidendo di mettere un punto definitivo alla discussione.

Gli inquilini alla scoperta di Rasha

In una serata all’insegna delle curiosità nascoste dietro ‘Obbligo o verità?’, i ragazzi si sono poi posti delle domande che hanno fatto emergere alcuni lati ancora inediti di Rasha. “Come ti vedi esattamente tra 365 giorni?”, le ha chiesto Giulio. E lei ha manifestato la sua speranza di sentirsi realizzata. “Spero di trovare una stabilità, non perché non l’ho mai avuta, ma perché non l’ho mai voluta”, continua. Rasha ha poi raccontato di avere acquisito una consapevolezza diversa negli ultimi due anni, imparando ad amarsi e affrontando i “propri demoni”. Anche Giulio ha lamentato di non trovare un equilibrio e incuriosito le ha chiesto: “Cosa ha cambiato il tuo modo di vedere le cose”? E lei ha risposto in modo deciso: “Sicuramente il dolore”. “Non ho mai abbassato le difese, e non ho mai trovato qualcuno che mi facesse sentire al sicuro”, ha detto ancora Rasha.

Grazia scoppia in lacrime

Sottoposti a una difficile scelta, i casalinghi hanno inoltre deciso di mandare in Tugurio Omer, Francesco e Grazia. La votazione ha avuto un impatto negativo sulla ragazza che non ha apprezzato il fatto di venire isolata dal resto del gruppo. Grazia è scoppiata a piangere: “Ho fatto fatica ad aprirmi con voi”, ha detto tra i singhiozzi, prima di accusare Simone di averla mandata in Tugurio senza permetterle di proseguire con il suo lavoro di integrazione con i compagni. In più, il voto del ragazzo non le permetterà di guadagnare l’immunità dalla Nomination. Simone ha provato a giustificarsi. “Posso dire di esserci rimasta male?”, ha ripetuto la giovane. “Non mi avete proprio capita”, ha esclamato.

Grazia si è poi rifugiata in un angolo del giardino, consolata da Benedetta e Giulio. “Io faccio una fatica ad aprirmi”, ha continuato a dire, sostenendo che essere mandata in Tugurio non la aiuta a creare un rapporto più profondo con i casalinghi. Simone si è avvicinato a Grazia con l’intento di chiarire, spiegando che la decisione presa non aveva nulla di personale e che, se fosse dipeso da sua madre, la scelta sarebbe caduta su un’altra persona. Grazia, però, non è sembrata convinta. Dal suo punto di vista, avrebbe dovuto indicare chi realmente lo aveva infastidito durante la discussione tra Omer e Jonas, chi aveva mancato di rispetto alla situazione e contribuito a creare tensione.