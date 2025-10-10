Ballando con le stelle 2025, terza puntata 11 ottobre: in pista Fefè De Giorgi

Ballando con le stelle 2025 torna su Rai1 con la terza puntata sabato 11 ottobre alle 22.50, subito dopo la partita Estonia-Italia valida per la qualificazione ai Mondiali. Nel varietà condotto da Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino, scende in pista Ferdinando ‘Fefè’ De Giorgi, il ct della Nazionale italiana maschile di pallavolo che ha da poco vinto i Mondiali.

Chi è Fefè De Giorgi

Da giocatore ha fatto parte della cosiddetta generazione di fenomeni della nazionale italiana, con cui ha vinto un campionato europeo e tre campionati mondiali consecutivi. Da allenatore, sempre con la nazionale italiana, ha vinto un europeo e due mondiali consecutivi: è l’unico sportivo al mondo ad aver vinto cinque titoli mondiali di pallavolo.

Un momento di grande orgoglio per lo sport italiano, che vedrà protagonista il tecnico che ha guidato un gruppo straordinario, portandolo sul gradino più alto del podio. De Giorgi farà il suo ingresso sulla pista di Ballando sulle note di ‘We are the Champion’ insieme alla ballerina Rebecca Gabrielli.

Le coppie di concorrenti al primo esame

Nuovamente dodici le esibizioni della serata e, al momento, nessuna coppia è stata eliminata, ma in vetta alla classifica si è posizionata la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice vincendo anche la seconda puntata.

Sabato 11 ottobre verranno nominati i primi candidati all’eliminazione che, come sempre, avverrà alla fine del programma.

Queste le coppie in pista:

Andrea Delogu-Nikita Perotti;

Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca;

Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale;

Fabio Fognini-Giada Lini;

Filippo Magnini- Alessandra Tripoli;

Francesca Fialdini-Giovanni Pernice;

Beppe Convertini-Veera Kinnunen;

Marcella Bella-Chiquito;

Martina Colombari-Luca Favilla;

Nancy Brilli- Carlo Aloia;

Paolo Belli-Anastasia Kuzmina;

Rosa Chemical- Erica Martinelli.



I vip in gara, affiancati dai loro maestri, per la terza puntata hanno realizzato coreografie ancora più elaborate e ognuno di loro farà il massimo per conquistare i telespettatori, ma anche la giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, i giurati: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Come lo scorso anno al fianco di Rossella Erra ci sono i volti di Sara Di Vaira e Matteo Addino sempre nella veste di ‘tribuni del popolo’. Le tre voci avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti ‘penalizzati’. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle. Immancabile il custode del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di ‘Vita in Diretta’.

Come sempre, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara, a condizione però di continuare a studiare con impegno e costanza.

Molte saranno le prove che le tredici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma non solo perché dovranno anche sottoporsi a delle vere e proprie prove a sorpresa che saranno valutate dalla giuria di esperti e da quella popolare. La musica di ogni singola puntata è affidata come sempre alla Paolo Belli Big Band. I brani, suonati live, sono riarrangiati e adattati da Luigi Saccà ai tanti stili di ballo che in ogni puntata le coppie in gara presentano in pista. Per avere notizie particolareggiate sulla trasmissione è attivo il sito del programma www.ballandoconlestelle.rai.it sul quale è possibile trovare informazioni sui vip, sui maestri di ballo, sulla giuria e sulle singole puntate della trasmissione.

I pronostici

Due vittorie nelle prime puntate hanno permesso a Francesca Fialdini di balzare prepotentemente in vetta alla lavagna per la vittoria dell’edizione numero 20 di Ballando con le Stelle. La conduttrice televisiva vede crollare – riporta Agipronewa – da 7,50 a 2,35 su Planetwin365 la quota di un successo finale, seguita da Andrea Delogu offerta a 3,75 su Sisal, con Barbara D’Urso, favorita alla vigilia, ora sul podio dei bookmaker a 4,25. Più staccati i primi due uomini, Rosa Chemical proposto a 7, seguito da Paolo Belli a 7,25, mentre si gioca a 9 l’ex campione del mondo di nuoto Filippo Magnini, stessa quota di Martina Colombari. Più lontani dalla vittoria, a 15, Fabio Fognini, come Nancy Brilli data a 20, mentre non convincono Marcella Bella, fissata a 50, con Beppe Convertini e la signora Coriandoli ultimi in lavagna a 66 volte la posta.