Grande Fratello 2025 stasera in tv: nomination e nuovi ingressi, le anticipazioni

Il Grande Fratello 2025 torna stasera -lunedì 6 ottobre- in tv su Canale 5 con le prime nomination e i nuovi ingressi nella Casa. Si tratta della seconda puntata del reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Simona Ventura. Accanto a lei, in studio, Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. Prima settimana piena di allegria e divertimento nella Casa, ma questi pochi giorni sono anche bastati per far emergere le prime tensioni e i primi conflitti.

Francesca e il figlio Simone al centro della scena

Nella puntata del 6 ottobre verrà approfondito il rapporto tra Francesca e il figlio Simone: una madre che, dopo la separazione, si è dovuta rimboccare le maniche per ricostruire il proprio equilibrio insieme a quello di tutta la famiglia. Si parlerà anche di Anita, una ragazza dal look rock che, però, nasconde dolcezza e fragilità. Ci sarà spazio anche per le prime nomination che sveleranno in maniera inequivocabile antipatie e simpatie. Infine, l’equilibrio del gruppo sarà messo alla prova dagli ingressi di nuovi concorrenti, ai quali, il Grande Fratello riserverà subito una sorpresa che sa più di imprevisto.

Grande Fratello 2025, quando e dove vederlo

Grande Fratello sarà visibile in prima serata su Canale 5 da lunedì 29 settembre. Sarà possibile seguire il reality 7 giorni su 7, 24 ore su 24, in diretta su Mediaset Extra (canale 55), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30) dall’1:00 circa. Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (da lunedì a sabato alle ore 13:40 e da lunedì a venerdì alle ore 18:30), su Italia 1 (da lunedì a venerdì, alle ore 13:00 e alle ore 18:15) e su La5 (da lunedì a venerdì, alle ore 19:00). Grazie a Mediaset Infinity (sito, app, smart tv), al sito ufficiale grandefratello.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, X, Instagram, TikTok) è possibile rimanere sempre aggiornati sulle vicende della Casa. Inoltre, A 25 anni dall’arrivo del format in Italia, da venerdì 26 settembre, è disponibile su Mediaset Infinity, Grande Fratello – L’inizio, il documentario, prodotto da Endemol Shine Italy, che ripercorre la straordinaria avventura televisiva della prima edizione di Grande Fratello.



Le nomination fanno paura

Durante una chiacchierata serale, Benedetta, Francesca, Domenico e Simone finiscono per parlare delle temutissime nomination che li attendono. Dopo aver parlato dei singoli compagni, Benedetta si esprime su Giulio: “Non lo vedo vero”. La sua affermazione provoca una risposta molto diretta in Francesca, che ammette di guardare Giulio con occhi diversi dopo una frase pronunciata da lui nei giorni scorsi. Francesca teme che lui possa voltare le spalle ad alcuni compagni per seguire le dinamiche del gioco. Simone, al contempo, osserva: “Levi Giulio, non hai il 60% dei Confessionali”, riconoscendogli una certa lucidità e intelligenza, qualità che potrebbero renderlo un concorrente forte all’interno del gioco. “Ha spirito da leader”, aggiunge Benedetta, rafforzando l’impressione condivisa. Ma sarà davvero solo strategia, o c’è un fondo di timore verso di lui?

Screzi tra Francesco e Donatella

Per Francesco il suo lavoro è la cosa più importante: ottenuto con enormi sacrifici, ha guadagnato il posto di vigile urbano con sudore e fatica. Per questo motivo non apprezza chi fa ironia su quello che per lui è stato un importante traguardo. Trovandosi in compagnia di Anita, il ragazzo si lascia andare a un commento su Donatella: la donna avrebbe fatto delle battute inopportune sulla sua professione. Francesco, in un primo momento, ha deciso di non rispondere, esporrà il proprio pensiero a tempo debito. Quando la donna lo punzecchia, per adesso, il ragazzo si limita a ridere, ma troverà il modo di parlarne. “Se una cosa ti dà fastidio, parlane subito” gli suggerisce Anita, consigliandogli di rispondere immediatamente alle battute che lo infastidiscono. Lui si giustifica dicendo che non risponde nulla per non perdere il controllo. Anita, allora, gli insegna una tecnica. Quando sta per innervosirsi deve immaginarsi in divisa, un professionista non può infuriarsi, ma espone le sue idee con calma ed educazione. “Non cadrà dalle nuvole” continua Francesco, spiegando che Donatella probabilmente ha già compreso la sua idea. Per il resto, il ragazzo spera di viversi l’avventura, quello che succederà succederà!