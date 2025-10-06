Francesca Albanese lascia studio La7, polemiche

Francesca Albanese, relatrice speciale del’Onu per i Territori palestinesi, si è alzata e ha abbandonato lo studio di ‘In Onda’, su La7, mentre veniva nominata la senatrice a vita Liliana Segre. Il gesto ha scatenato polemiche, anche politiche. La donna, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile nella puntata del 5 ottobre, se ne è andata mentre Francesco Giubilei faceva riferimento alla posizione della senatrice Segre sull’uso del termine ‘genocidio’ per Gaza. “Devo andare, ho un altro appuntamento”, ha detto Albanese alzandosi e lasciando lo studio.

Tajani: “Solidarietà a Segre, a Italia non servono cattivi maestri”

“Esprimo la mia sincera solidarietà alla senatrice Segre per quanto accaduto durante una trasmissione televisiva. Tutti dobbiamo rispettare chi è stato vittima della shoah e ha vissuto sulla propria pelle le atrocità dei campi di concentramento nazisti. Fermiamo subito ogni pericoloso rigurgito di antisemitismo. L’Italia non ha bisogno di cattivi maestri. Mai più”. Lo scrive sui social il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani, pubblicando il video con le immagini di quanto accaduto ieri sera nello studio di ‘In Onda’ su La7 che ha visto protagonisti Francesco Giubilei, direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale, e Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati.

Esprimo la mia sincera solidarietà alla senatrice Segre per quanto accaduto durante una trasmissione televisiva. Tutti dobbiamo rispettare chi è stato vittima della shoah e ha vissuto sulla propria pelle le atrocità dei campi di concentramento nazisti. Fermiamo subito ogni… pic.twitter.com/IQplP0AtTN — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 6, 2025

La Russa: “Citano Segre e Albanese lascia studio, solidarietà a senatrice”

“Non so se sia peggio la signora Albanese che se ne va sdegnata dallo studio televisivo quando viene citata la senatrice a vita Liliana Segre o il giornalista che prova a coprirla difendendo l’indifendibile. Alla senatrice Segre la mia sincera e affettuosa solidarietà“. Lo scrive sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in riferimento a quanto accaduto ieri nella trasmissione ‘In Onda’ su La7. Al termine della puntata, Francesco Giubilei, direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale, aveva scritto su X che “è accaduta una cosa inaccettabile in tv, ero ospite con Francesca Albanese”, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi, “e, non appena ho citato la senatrice a vita Liliana Segre, la Albanese ha abbandonato lo studio. Una mancanza di rispetto alla storia e alla persona della Segre vergognosa”.

FdI: “Da Albanese gesto vergognoso, solidarietà a Segre”

“Quello che è accaduto ieri sera durante una trasmissione televisiva è incredibile e vergognoso (il video conferma tutto). Quando il giornalista Francesco Giubilei, nel suo intervento, ha espresso condivisione per le opinioni espresse dalla senatrice Liliana Segre, Francesca Albanese ha manifestato vivo sdegno, si è alzata e se ne è andata. Siamo indignati per questo vile gesto, segno evidente di intolleranza e di mentalità antisemita. Alla senatrice Segre va il nostro abbraccio affettuoso e l’impegno di continuare a batterci contro ogni forma di antisemitismo. Ci auguriamo che tutte le forze politiche prendano le distanze da un gesto così offensivo e simbolicamente violento, particolarmente grave venendo da persona che ha larghissimo spazio sui mezzi di informazione”. Lo dichiarano i senatori di Fratelli d’Italia componenti la Commissione per il contrasto a fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo, Lucio Malan, Ester Mieli, Carmela Bucalo, Marco Scurria, Raffaele Speranzon e Giulio Terzi.