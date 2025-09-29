Accesso Archivi

Le serie tv che partono nei primi giorni di ottobre. Ecco dove vederle

LaPresse
Nei primi giorni di ottobre partono numerose serie Tv. Alcune nuove alla prima stagione come Riv4li sui problemi degli adolescenti o come Dudes la versione tedesca di Maschi veri. Altre più note all’ennesima stagione, tipo Law & Order (stagione 23) o Petra, terza attesissima stagione con Paola Cortellesi. Ecco tutte le serie ai nastri di partenza e le piattaforme dove vederle

  • 1 ottobre
  • Riv4li s.1 Netflix
  • 2 ottobre
  • Dudes s.1 Netflix (versione tedesca di Machos Alpha/Maschi veri)
  • 3 ottobre
  • Monster: La storia di Ed Gain Netflix
  • Suits LA s.1 (e unica) Sky/NOW
  • The New Force s.1 svedese Netflix
  • Animal s.1 spagnolo Netlfix
  • I desideri del genio s.1 coreano Netflix
  • 4 ottobre
  • Sherlock & Daughter s.1 Sky/NOW
  • 7 ottobre
  • High Potential s.2 (pt. settimanali)
  • 8 ottobre
  • Law & Order s.23 1a tv free TopCrime
  • Petra s.3 Sky e NOW
  • Nero s.1 Francia Netflix
  • 9 ottobre
  • Boots s.1 Netflix
  • The Resurrected s.1 Taiwan Netflix
  • Victoria Beckham docuserie Netflix
  • 10 ottobre
  • The Last Frontier s.1 Apple TV+ (fino al 5 dicembre)
  • Old MoneyMondi opposti turco Netflix
  • The Golden Egg coreano s.1 (pt settimanali) Netflix
  • 11 ottobre
  • Typhhon Family s.1 coreano Netflix
  • 12 ottobre
  • Task Sky/NOW
© Riproduzione Riservata